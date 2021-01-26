Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36% - до 2,0630 маната, курс рубля - на 1,72% - до 0,0226 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0630
|
1 Российский рубль
|
0,0226
|
1 Австралийский доллар
|
1,3082
|
1 Аргентинское песо
|
0,0196
|
1 Белорусский рубль
|
0,6649
|
1 Бразильский реал
|
0,3109
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1112
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1541
|
1 Чешская крона
|
0,0788
|
100 Чилийских песо
|
0,2320
|
1 Китайский юань
|
0,2627
|
1 Датская крона
|
0,2773
|
1 Грузинский лари
|
0,5153
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3223
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2050
|
1 Швейцарский франк
|
1,9134
|
1 Израильский шекель
|
0,5192
|
1 Канадский доллар
|
1,3328
|
1 Кувейтский динар
|
5,6144
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4204
|
1 Мексиканское песо
|
0,0842
|
1 Молдавский лей
|
0,0974
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1987
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4543
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2806
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4510
|
1 Турецкая лира
|
0,2293
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0604
|
100 Японских йен
|
1,6388
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2219
|
Золото (1 унция)
|
3163,0370
|
Серебро (1 унция)
|
43,1420
|
Платина (1 унция)
|
1855,3970
|
Палладий (1 унция)
|
3977,3965