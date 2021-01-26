Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36% - до 2,0630 маната, курс рубля - на 1,72% - до 0,0226 маната.