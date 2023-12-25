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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 декабря 2023 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,09% - до 1,8714 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8714

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1546

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3497

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0919

100 Вон Республики Корея

0,1310

1 Чешская крона

0,0765

100 Чилийских песо

0,1904

1 Китайский юань

0,2382

1 Датская крона

0,2510

1 Грузинский лари

0,6326

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1567

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1689

1 Швейцарский франк

1,9835

1 Израильский шекель

0,4710

1 Канадский доллар

1,2812

1 Кувейтский динар

5,5331

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3673

1 Мексиканское песо

0,1000

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1663

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4313

1 Сингапурский доллар

1,2838

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2815

1 Турецкая лира

0,0581

1 Тайваньский доллар

0,0548

1 Таджикский сомони

0,1554

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0453

100 Японских йен

1,1954

1 Новозеландский доллар

1,0685

Золото (1 унция)

3490,2360

Серебро (1 унция)

41,1200

Платина (1 унция)

1660,2200

Палладиум (1 унция)

2049,8770
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.12.2023)

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