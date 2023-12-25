Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,09% - до 1,8714 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0185 маната.