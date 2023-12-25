Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,09% - до 1,8714 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8714
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,1546
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3497
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0919
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1310
|
1 Чешская крона
|
0,0765
|
100 Чилийских песо
|
0,1904
|
1 Китайский юань
|
0,2382
|
1 Датская крона
|
0,2510
|
1 Грузинский лари
|
0,6326
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1567
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1689
|
1 Швейцарский франк
|
1,9835
|
1 Израильский шекель
|
0,4710
|
1 Канадский доллар
|
1,2812
|
1 Кувейтский динар
|
5,5331
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3673
|
1 Мексиканское песо
|
0,1000
|
1 Молдавский лей
|
0,0968
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1663
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4313
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2838
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2815
|
1 Турецкая лира
|
0,0581
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0548
|
1 Таджикский сомони
|
0,1554
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0453
|
100 Японских йен
|
1,1954
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0685
|
Золото (1 унция)
|
3490,2360
|
Серебро (1 унция)
|
41,1200
|
Платина (1 унция)
|
1660,2200
|
Палладиум (1 унция)
|
2049,8770