Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,7814 маната, курс 100 рублей не изменился и составил 1,6290 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7814
|
100 Российский рубль
|
1,6290
|
1 Австралийский доллар
|
1,1090
|
1 Аргентинское песо
|
0,5104
|
1 Белорусский рубль
|
0,9067
|
1 Бразильский реал
|
0,4628
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,1216
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0703
|
100 Вон Республики Корея
|
0,2347
|
1 Чешская крона
|
0,2389
|
100 Чилийских песо
|
0,6207
|
1 Китайский юань
|
0,2184
|
1 Датская крона
|
0,0202
|
1 Грузинский лари
|
2,1415
|
1 Гонконгский доллар
|
0,0385
|
1 Индийская рупия
|
0,1549
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9085
|
100 Индонезийских рупий
|
0,4588
|
100 Иранских риалов
|
1,2189
|
1 Шведская крона
|
5,5235
|
1 Швейцарский франк
|
0,3403
|
1 Израильский шекель
|
0,4662
|
1 Канадский доллар
|
0,0197
|
1 Кувейтский динар
|
0,4331
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0932
|
1 Киргизский сом
|
0,1542
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0133
|
1 Малазийский ринггит
|
0,6117
|
1 Мексиканское песо
|
0,4112
|
1 Молдавский лей
|
0,3579
|
1 Египетский фунт
|
0,0152
|
1 Норвежская крона
|
1,2647
|
100 Узбекских сумов
|
0,4528
|
1 Польский злотый
|
2,2223
|
1 Сингапурский доллар
|
0,0492
|
1 Саудовский риал
|
0,4857
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
0,0410
|
1 Турецкая лира
|
1,1030
|
1 Тайваньский доллар
|
0,9951
|
1 Таджикский сомони
|
4541,7880
|
1 Новый туркменский манат
|
52,3137
|
1 Украинская гривна
|
1626,1775
|
100 Японских йен
|
1702,4650
|
1 Новозеландский доллар
|
Золото (1 унция)
|
Серебро (1 унция)
|
Платина (1 унция)
|
Палладий (1 унция)