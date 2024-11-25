Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,7814 маната, курс 100 рублей не изменился и составил 1,6290 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7814 100 Российский рубль 1,6290 1 Австралийский доллар 1,1090 1 Аргентинское песо 0,5104 1 Белорусский рубль 0,9067 1 Бразильский реал 0,4628 1 Дирхам ОАЭ 0,1216 1 Южноафриканский рэнд 0,0703 100 Вон Республики Корея 0,2347 1 Чешская крона 0,2389 100 Чилийских песо 0,6207 1 Китайский юань 0,2184 1 Датская крона 0,0202 1 Грузинский лари 2,1415 1 Гонконгский доллар 0,0385 1 Индийская рупия 0,1549 1 Британский фунт стерлингов 1,9085 100 Индонезийских рупий 0,4588 100 Иранских риалов 1,2189 1 Шведская крона 5,5235 1 Швейцарский франк 0,3403 1 Израильский шекель 0,4662 1 Канадский доллар 0,0197 1 Кувейтский динар 0,4331 1 Казахстанский тенге 0,0932 1 Киргизский сом 0,1542 100 Ливанских фунтов 0,0133 1 Малазийский ринггит 0,6117 1 Мексиканское песо 0,4112 1 Молдавский лей 0,3579 1 Египетский фунт 0,0152 1 Норвежская крона 1,2647 100 Узбекских сумов 0,4528 1 Польский злотый 2,2223 1 Сингапурский доллар 0,0492 1 Саудовский риал 0,4857 1 СДР (спец. права заимствования) 0,0410 1 Турецкая лира 1,1030 1 Тайваньский доллар 0,9951 1 Таджикский сомони 4541,7880 1 Новый туркменский манат 52,3137 1 Украинская гривна 1626,1775 100 Японских йен 1702,4650 1 Новозеландский доллар Золото (1 унция) Серебро (1 унция) Платина (1 унция) Палладий (1 унция) Подпишитесь на наш Telegram канал