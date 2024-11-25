О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 ноября 2024 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 1,7814 маната, курс 100 рублей не изменился и составил 1,6290 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7814

100 Российский рубль

1,6290

1 Австралийский доллар

1,1090

1 Аргентинское песо

0,5104

1 Белорусский рубль

0,9067

1 Бразильский реал

0,4628

1 Дирхам ОАЭ

0,1216

1 Южноафриканский рэнд

0,0703

100 Вон Республики Корея

0,2347

1 Чешская крона

0,2389

100 Чилийских песо

0,6207

1 Китайский юань

0,2184

1 Датская крона

0,0202

1 Грузинский лари

2,1415

1 Гонконгский доллар

0,0385

1 Индийская рупия

0,1549

1 Британский фунт стерлингов

1,9085

100 Индонезийских рупий

0,4588

100 Иранских риалов

1,2189

1 Шведская крона

5,5235

1 Швейцарский франк

0,3403

1 Израильский шекель

0,4662

1 Канадский доллар

0,0197

1 Кувейтский динар

0,4331

1 Казахстанский тенге

0,0932

1 Киргизский сом

0,1542

100 Ливанских фунтов

0,0133

1 Малазийский ринггит

0,6117

1 Мексиканское песо

0,4112

1 Молдавский лей

0,3579

1 Египетский фунт

0,0152

1 Норвежская крона

1,2647

100 Узбекских сумов

0,4528

1 Польский злотый

2,2223

1 Сингапурский доллар

0,0492

1 Саудовский риал

0,4857

1 СДР (спец. права заимствования)

0,0410

1 Турецкая лира

1,1030

1 Тайваньский доллар

0,9951

1 Таджикский сомони

4541,7880

1 Новый туркменский манат

52,3137

1 Украинская гривна

1626,1775

100 Японских йен

1702,4650

1 Новозеландский доллар

Золото (1 унция)

Серебро (1 унция)

Платина (1 унция)

Палладий (1 унция)
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2024)

Другие новости из категории

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выбрал аудитора на 3 года
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выбрал аудитора на 3 года
25 ноября 2024 г. 09:08
Таможенные поступления в бюджет Азербайджана за 10 месяцев выросли почти на 5%
Таможенные поступления в бюджет Азербайджана за 10 месяцев выросли почти на 5%
23 ноября 2024 г. 17:34
В Азербайджане утвержден порядок разработки стратегических планов по секторам
В Азербайджане утвержден порядок разработки стратегических планов по секторам
23 ноября 2024 г. 12:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2024)
23 ноября 2024 г. 09:39
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.11.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.11.2024)
23 ноября 2024 г. 09:10
Крупнейший банк Британии прекратил принимать платежи из России
Крупнейший банк Британии прекратил принимать платежи из России
22 ноября 2024 г. 23:10
Bakı Sığorta объявила о своей ликвидации
"Bakı Sığorta" объявила о своей ликвидации
22 ноября 2024 г. 19:24
Бакинская фондовая биржа и J.P. Morgan обсудили возможности сотрудничества
Бакинская фондовая биржа и J.P. Morgan обсудили возможности сотрудничества
22 ноября 2024 г. 19:19
Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота превысила 2 700 долларов за тройскую унцию
22 ноября 2024 г. 12:06
Состоится собрание акционеров коллекторского агентства Азербайджана
Состоится собрание акционеров коллекторского агентства Азербайджана
22 ноября 2024 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi