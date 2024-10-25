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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 октября 2024 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8397 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0177 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8397

1 Российский рубль

0,0177

1 Австралийский доллар

1,1255

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3001

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0960

100 Вон Республики Корея

0,1224

1 Чешская крона

0,0730

100 Чилийских песо

0,1795

1 Китайский юань

0,2386

1 Датская крона

0,2466

1 Грузинский лари

0,6227

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2040

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1608

1 Швейцарский франк

1,9638

1 Израильский шекель

0,4485

1 Канадский доллар

1,2270

1 Кувейтский динар

5,5493

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3909

1 Мексиканское песо

0,0857

1 Молдавский лей

0,0948

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1554

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4235

1 Сингапурский доллар

1,2879

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2604

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0530

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1204

1 Новозеландский доллар

1,0187

Золото (1 унция)

4635,3305

Серебро (1 унция)

56,9254

Платина (1 унция)

1724,3950

Палладий (1 унция)

1930,3925
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.10.2024)

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