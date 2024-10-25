Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8397 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0177 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8397 1 Российский рубль 0,0177 1 Австралийский доллар 1,1255 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3001 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0960 100 Вон Республики Корея 0,1224 1 Чешская крона 0,0730 100 Чилийских песо 0,1795 1 Китайский юань 0,2386 1 Датская крона 0,2466 1 Грузинский лари 0,6227 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2040 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1608 1 Швейцарский франк 1,9638 1 Израильский шекель 0,4485 1 Канадский доллар 1,2270 1 Кувейтский динар 5,5493 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3909 1 Мексиканское песо 0,0857 1 Молдавский лей 0,0948 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1554 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4235 1 Сингапурский доллар 1,2879 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2604 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0530 1 Таджикский сомони 0,1592 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1204 1 Новозеландский доллар 1,0187 Золото (1 унция) 4635,3305 Серебро (1 унция) 56,9254 Платина (1 унция) 1724,3950 Палладий (1 унция) 1930,3925 Подпишитесь на наш Telegram канал