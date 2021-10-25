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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 октября 2021 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9826, курс рубля на 1,3% - до 0,0242 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9826

1 Российский рубль

0,0242

1 Австралийский доллар

1,2725

1 Аргентинское песо

0,0171

1 Белорусский рубль

0,7031

1 Бразильский реал

0,3009

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1150

100 Вон Республики Корея

0,1454

1 Чешская крона

0,0772

100 Чилийских песо

0,2083

1 Китайский юань

0, 2664

1 Датская крона

0,2665

1 Грузинский лари

0, 5424

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3434

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1984

1 Швейцарский франк

1,8576

1 Израильский шекель

0, 5299

1 Канадский доллар

1,3767

1 Кувейтский динар

5,6386

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4097

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2040

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4307

1 Сингапурский доллар

1,2645

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4055

1 Турецкая лира

0,1747

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0647

100 Японских йен

1,4959

1 Новозеландский доллар

1,2180

Золото (1 унция)

3057,5775

Серебро (1 унция)

41,6354

Платина (1 унция)

1783,5805

Палладий (1 унция)

3462,8320
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.10.2021)

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