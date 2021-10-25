Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,9826, курс рубля на 1,3% - до 0,0242 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9826 1 Российский рубль 0,0242 1 Австралийский доллар 1,2725 1 Аргентинское песо 0,0171 1 Белорусский рубль 0,7031 1 Бразильский реал 0,3009 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1150 100 Вон Республики Корея 0,1454 1 Чешская крона 0,0772 100 Чилийских песо 0,2083 1 Китайский юань 0, 2664 1 Датская крона 0,2665 1 Грузинский лари 0, 5424 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0227 1 Британский фунт стерлингов 2,3434 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1984 1 Швейцарский франк 1,8576 1 Израильский шекель 0, 5299 1 Канадский доллар 1,3767 1 Кувейтский динар 5,6386 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4097 1 Мексиканское песо 0,0843 1 Молдавский лей 0,0973 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,2040 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4307 1 Сингапурский доллар 1,2645 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4055 1 Турецкая лира 0,1747 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1510 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0647 100 Японских йен 1,4959 1 Новозеландский доллар 1,2180 Золото (1 унция) 3057,5775 Серебро (1 унция) 41,6354 Платина (1 унция) 1783,5805 Палладий (1 унция) 3462,8320 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.10.2021)