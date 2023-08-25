Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/5ebe014b-bdff-3b15-9e45-e2f2f1f9be7d.jpg https://static.report.az/photo/5ebe014b-bdff-3b15-9e45-e2f2f1f9be7d.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,84%, составив 1,8327 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0180 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8327 1 Российский рубль 0,0180 1 Австралийский доллар 1,0889 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3481 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0901 100 Вон Республики Корея 0,1281 1 Чешская крона 0,0759 100 Чилийских песо 0,2013 1 Китайский юань 0,2333 1 Датская крона 0,2459 1 Грузинский лари 0,6459 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,1360 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1540 1 Швейцарский франк 1,9174 1 Израильский шекель 0,4466 1 Канадский доллар 1,2500 1 Кувейтский динар 5,5087 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3654 1 Мексиканское песо 0,1010 1 Молдавский лей 0,0957 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1582 100 Узбекских сумов 0,0141 1 Польский злотый 0,4094 1 Сингапурский доллар 1,2527 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2608 1 Турецкая лира 0,0656 1 Тайваньский доллар 0,0534 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,1641 1 Новозеландский доллар 1,00036 Золото (1 унция) 3253,6385 Серебро (1 унция) 40,8721 Платина (1 унция) 1591,1745 Палладий (1 унция) 2101,1575 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.08.2023)