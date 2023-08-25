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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 августа 2023 г. 09:48
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,84%, составив 1,8327 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0180 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8327

1 Российский рубль

0,0180

1 Австралийский доллар

1,0889

1 Аргентинское песо

0,0049

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3481

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0901

100 Вон Республики Корея

0,1281

1 Чешская крона

0,0759

100 Чилийских песо

0,2013

1 Китайский юань

0,2333

1 Датская крона

0,2459

1 Грузинский лари

0,6459

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1360

100 Индонезийских рупий

0,0111

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1540

1 Швейцарский франк

1,9174

1 Израильский шекель

0,4466

1 Канадский доллар

1,2500

1 Кувейтский динар

5,5087

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3654

1 Мексиканское песо

0,1010

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1582

100 Узбекских сумов

0,0141

1 Польский злотый

0,4094

1 Сингапурский доллар

1,2527

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2608

1 Турецкая лира

0,0656

1 Тайваньский доллар

0,0534

1 Таджикский сомони

0,1556

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,1641

1 Новозеландский доллар

1,00036

Золото (1 унция)

3253,6385

Серебро (1 унция)

40,8721

Платина (1 унция)

1591,1745

Палладий (1 унция)

2101,1575
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.08.2023)

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