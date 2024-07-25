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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 июля 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,8429 маната, курс рубля повысился на 1,5% - до 0,0197 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8429

1 Российский рубль

0,0197

1 Австралийский доллар

1,1121

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3006

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0924

100 Вон Республики Корея

0,1226

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1793

1 Китайский юань

0,2344

1 Датская крона

0,2469

1 Грузинский лари

0,6243

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1912

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1576

1 Швейцарский франк

1,9255

1 Израильский шекель

0,4659

1 Канадский доллар

1,2301

1 Кувейтский динар

5,5608

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3642

1 Мексиканское песо

0,0923

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1538

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4284

1 Сингапурский доллар

1,2648

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2536

1 Турецкая лира

0,0515

1 Тайваньский доллар

0,0518

1 Таджикский сомони

0,1595

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1139

1 Новозеландский доллар

1,0053

Золото (1 унция)

4042,3620

Серебро (1 унция)

47,5326

Платина (1 унция)

1599,2665

Палладиум (1 унция)

1560,6085
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.07.2024)

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