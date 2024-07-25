Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,8429 маната, курс рубля повысился на 1,5% - до 0,0197 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8429
|
1 Российский рубль
|
0,0197
|
1 Австралийский доллар
|
1,1121
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3006
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0924
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1226
|
1 Чешская крона
|
0,0725
|
100 Чилийских песо
|
0,1793
|
1 Китайский юань
|
0,2344
|
1 Датская крона
|
0,2469
|
1 Грузинский лари
|
0,6243
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1912
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1576
|
1 Швейцарский франк
|
1,9255
|
1 Израильский шекель
|
0,4659
|
1 Канадский доллар
|
1,2301
|
1 Кувейтский динар
|
5,5608
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3642
|
1 Мексиканское песо
|
0,0923
|
1 Молдавский лей
|
0,0958
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1538
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4284
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2648
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2536
|
1 Турецкая лира
|
0,0515
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0518
|
1 Таджикский сомони
|
0,1595
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1139
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0053
|
Золото (1 унция)
|
4042,3620
|
Серебро (1 унция)
|
47,5326
|
Платина (1 унция)
|
1599,2665
|
Палладиум (1 унция)
|
1560,6085