Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/5a69764d-dc48-3eb1-b4bf-86dd8f9835b3.jpeg https://static.report.az/photo/5a69764d-dc48-3eb1-b4bf-86dd8f9835b3.jpeg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,8429 маната, курс рубля повысился на 1,5% - до 0,0197 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8429 1 Российский рубль 0,0197 1 Австралийский доллар 1,1121 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3006 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0924 100 Вон Республики Корея 0,1226 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1793 1 Китайский юань 0,2344 1 Датская крона 0,2469 1 Грузинский лари 0,6243 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1912 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1576 1 Швейцарский франк 1,9255 1 Израильский шекель 0,4659 1 Канадский доллар 1,2301 1 Кувейтский динар 5,5608 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3642 1 Мексиканское песо 0,0923 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1538 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4284 1 Сингапурский доллар 1,2648 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2536 1 Турецкая лира 0,0515 1 Тайваньский доллар 0,0518 1 Таджикский сомони 0,1595 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1139 1 Новозеландский доллар 1,0053 Золото (1 унция) 4042,3620 Серебро (1 унция) 47,5326 Платина (1 унция) 1599,2665 Палладиум (1 унция) 1560,6085 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.07.2024)