Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,5% - до 1,8822 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0188 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8822
|
1 Российский рубль
|
0,0188
|
1 Австралийский доллар
|
1,1491
|
1 Аргентинское песо
|
0,0063
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3594
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0962
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1327
|
1 Чешская крона
|
0,0780
|
100 Чилийских песо
|
0,2051
|
1 Китайский юань
|
0,2376
|
1 Датская крона
|
0,2526
|
1 Грузинский лари
|
0,6555
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1814
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1634
|
1 Швейцарский франк
|
1,9553
|
1 Израильский шекель
|
0,4639
|
1 Канадский доллар
|
1,2916
|
1 Кувейтский динар
|
5,5376
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3721
|
1 Мексиканское песо
|
0,1010
|
1 Молдавский лей
|
0,0974
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1695
|
100 Узбекских сумов
|
0,0147
|
1 Польский злотый
|
0,4226
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2783
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2859
|
1 Турецкая лира
|
0,0631
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0543
|
1 Таджикский сомони
|
0,1558
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2019
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0556
|
Золото (1 унция)
|
3333,4280
|
Серебро (1 унция)
|
41,6432
|
Платина (1 унция)
|
1643,8490
|
Палладиум (1 унция)
|
2191,5550