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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 июля 2023 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,5% - до 1,8822 маната, курс рубля вырос на 0,5% - до 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8822

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1491

1 Аргентинское песо

0,0063

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3594

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0962

100 Вон Республики Корея

0,1327

1 Чешская крона

0,0780

100 Чилийских песо

0,2051

1 Китайский юань

0,2376

1 Датская крона

0,2526

1 Грузинский лари

0,6555

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1814

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1634

1 Швейцарский франк

1,9553

1 Израильский шекель

0,4639

1 Канадский доллар

1,2916

1 Кувейтский динар

5,5376

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3721

1 Мексиканское песо

0,1010

1 Молдавский лей

0,0974

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1695

100 Узбекских сумов

0,0147

1 Польский злотый

0,4226

1 Сингапурский доллар

1,2783

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2859

1 Турецкая лира

0,0631

1 Тайваньский доллар

0,0543

1 Таджикский сомони

0,1558

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2019

1 Новозеландский доллар

1,0556

Золото (1 унция)

3333,4280

Серебро (1 унция)

41,6432

Платина (1 унция)

1643,8490

Палладиум (1 унция)

2191,5550
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.07.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.07.2023)

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