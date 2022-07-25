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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 июля 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21%, до 1,7346, курс рубля не изменился - 0,0295 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7346

1 Российский рубль

0,0295

1 Австралийский доллар

1,1746

1 Аргентинское песо

0,0131

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3092

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1010

100 Вон Республики Корея

0,1298

1 Чешская крона

0,0706

100 Чилийских песо

0,1782

1 Китайский юань

0,2516

1 Датская крона

0,2330

1 Грузинский лари

0,6095

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0365

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1661

1 Швейцарский франк

1,7650

1 Израильский шекель

0,4938

1 Канадский доллар

1,3147

1 Кувейтский динар

5,5339

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0211

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3816

1 Мексиканское песо

0,0828

1 Молдавский лей

0,0882

1 Египетский фунт

0,0899

1 Норвежская крона

0,1710

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3660

1 Сингапурский доллар

1,2257

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2362

1 Турецкая лира

0,0956

1 Тайваньский доллар

0,0569

1 Таджикский сомони

0,1649

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,2478

1 Новозеландский доллар

1,0597

Золото (1 унция)

2935,3985

Серебро (1 унция)

31,5996

Платина (1 унция)

1486,8880

Палладий (1 унция)

3385,0570
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.07.2022)

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