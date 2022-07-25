Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,21%, до 1,7346, курс рубля не изменился - 0,0295 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7346 1 Российский рубль 0,0295 1 Австралийский доллар 1,1746 1 Аргентинское песо 0,0131 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3092 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1010 100 Вон Республики Корея 0,1298 1 Чешская крона 0,0706 100 Чилийских песо 0,1782 1 Китайский юань 0,2516 1 Датская крона 0,2330 1 Грузинский лари 0,6095 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0365 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1661 1 Швейцарский франк 1,7650 1 Израильский шекель 0,4938 1 Канадский доллар 1,3147 1 Кувейтский динар 5,5339 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0211 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3816 1 Мексиканское песо 0,0828 1 Молдавский лей 0,0882 1 Египетский фунт 0,0899 1 Норвежская крона 0,1710 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3660 1 Сингапурский доллар 1,2257 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2362 1 Турецкая лира 0,0956 1 Тайваньский доллар 0,0569 1 Таджикский сомони 0,1649 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,2478 1 Новозеландский доллар 1,0597 Золото (1 унция) 2935,3985 Серебро (1 унция) 31,5996 Платина (1 унция) 1486,8880 Палладий (1 унция) 3385,0570 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook