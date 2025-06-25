Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06%, до 1,9741 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,38%, до 2,1739 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9741
|
100 российских рублей
|
2,1739
|
1 австралийский доллар
|
1,1047
|
1 белорусский рубль
|
0,5676
|
1 болгарский лев
|
1,0094
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1247
|
1 чешская крона
|
0,0797
|
1 китайский юань
|
0,2371
|
1 датская крона
|
0,2646
|
1 грузинский лари
|
0,6247
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,3146
|
10 000 иранских риалов
|
0,0276
|
1 шведская крона
|
0,1785
|
1 швейцарский франк
|
2,1110
|
1 израильский шекель
|
0,4994
|
1 канадский доллар
|
1,2378
|
1 кувейтский динар
|
5,5596
|
100 казахстанских тенге
|
0,3280
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4920
|
1 молдавский лей
|
0,0994
|
1 норвежская крона
|
0,1680
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,5991
|
1 польский злотый
|
0,4644
|
1 румынский лей
|
0,3909
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3283
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3249
|
1 Турецкая лира
|
0,0429
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1723
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0247
|
Золото
|
5655,8490
|
Серебро
|
61,1351
|
Платина
|
2246,3035
|
Палладий
|
1811,8175