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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 июня 2025 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06%, до 1,9741 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,38%, до 2,1739 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9741

100 российских рублей

2,1739

1 австралийский доллар

1,1047

1 белорусский рубль

0,5676

1 болгарский лев

1,0094

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1247

1 чешская крона

0,0797

1 китайский юань

0,2371

1 датская крона

0,2646

1 грузинский лари

0,6247

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,3146

10 000 иранских риалов

0,0276

1 шведская крона

0,1785

1 швейцарский франк

2,1110

1 израильский шекель

0,4994

1 канадский доллар

1,2378

1 кувейтский динар

5,5596

100 казахстанских тенге

0,3280

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4920

1 молдавский лей

0,0994

1 норвежская крона

0,1680

100 узбекских сомов

0,0136

100 пакистанских рупий

0,5991

1 польский злотый

0,4644

1 румынский лей

0,3909

1 сербский динар

0,0168

1 сингапурский доллар

1,3283

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3249

1 Турецкая лира

0,0429

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1723

1 Новозеландский доллар

1,0247

Золото

5655,8490

Серебро

61,1351

Платина

2246,3035

Палладий

1811,8175
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.06.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.06.2025)

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