Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2024)

09:07

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8257 маната, курс рубля вырос на 1% и составил 0,0193 маната.