Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8257 маната, курс рубля вырос на 1% и составил 0,0193 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8257
|
1 Российский рубль
|
0,0193
|
1 Австралийский доллар
|
1,1324
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3153
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0939
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1226
|
1 Чешская крона
|
0,0734
|
100 Чилийских песо
|
0,1798
|
1 Китайский юань
|
0,2342
|
1 Датская крона
|
0,2448
|
1 Грузинский лари
|
0,5970
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1581
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0104
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1623
|
1 Швейцарский франк
|
1,9062
|
1 Израильский шекель
|
0,4563
|
1 Канадский доллар
|
1,2458
|
1 Кувейтский динар
|
5,5434
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0196
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3611
|
1 Мексиканское песо
|
0,0949
|
1 Молдавский лей
|
0,0951
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1614
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4255
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2574
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2387
|
1 Турецкая лира
|
0,0516
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0524
|
1 Таджикский сомони
|
0,1589
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0419
|
100 Японских йен
|
1,0663
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0408
|
Золото (1 унция)
|
3956,4185
|
Серебро (1 унция)
|
50,2061
|
Платина (1 унция)
|
1709,1970
|
Палладиум (1 унция)
|
1686,9440