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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2024) 09:07
Финансы
25 июня 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,8257 маната, курс рубля вырос на 1% и составил 0,0193 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8257

1 Российский рубль

0,0193

1 Австралийский доллар

1,1324

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3153

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0939

100 Вон Республики Корея

0,1226

1 Чешская крона

0,0734

100 Чилийских песо

0,1798

1 Китайский юань

0,2342

1 Датская крона

0,2448

1 Грузинский лари

0,5970

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1581

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1623

1 Швейцарский франк

1,9062

1 Израильский шекель

0,4563

1 Канадский доллар

1,2458

1 Кувейтский динар

5,5434

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0196

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3611

1 Мексиканское песо

0,0949

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1614

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4255

1 Сингапурский доллар

1,2574

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2387

1 Турецкая лира

0,0516

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1589

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0419

100 Японских йен

1,0663

1 Новозеландский доллар

1,0408

Золото (1 унция)

3956,4185

Серебро (1 унция)

50,2061

Платина (1 унция)

1709,1970

Палладиум (1 унция)

1686,9440
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.06.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.06.2024)

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