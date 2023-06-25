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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне 1,8521 маната, курс рубля также не изменился, составив 0,0201 маната.
Финансы
25 июня 2023 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне 1,8521 маната, курс рубля также не изменился, составив 0,0201 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8521

1 Российский рубль

0,0201

1 Австралийский доллар

1,1356

1 Аргентинское песо

0,0067

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3553

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0906

100 Вон Республики Корея

0,1303

1 Чешская крона

0,0782

100 Чилийских песо

0,2109

1 Китайский юань

0,2368

1 Датская крона

0,2487

1 Грузинский лари

0,6476

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1613

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1588

1 Швейцарский франк

1,8952

1 Израильский шекель

0,4690

1 Канадский доллар

1,2896

1 Кувейтский динар

5,5284

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3634

1 Мексиканское песо

0,0990

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1570

100 Узбекских сумов

0,0148

1 Польский злотый

0,4172

1 Сингапурский доллар

1,2574

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2668

1 Турецкая лира

0,0674

1 Тайваньский доллар

0,0549

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1830

1 Новозеландский доллар

1,0443

Золото (1 унция)

3266,0485

Серебро (1 унция)

38,1276

Платина (1 унция)

1566,8900

Палладиум (1 унция)

2190,0675
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.06.2023)

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