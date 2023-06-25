Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне 1,8521 маната, курс рубля также не изменился, составив 0,0201 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8521
|
1 Российский рубль
|
0,0201
|
1 Австралийский доллар
|
1,1356
|
1 Аргентинское песо
|
0,0067
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3553
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0906
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1303
|
1 Чешская крона
|
0,0782
|
100 Чилийских песо
|
0,2109
|
1 Китайский юань
|
0,2368
|
1 Датская крона
|
0,2487
|
1 Грузинский лари
|
0,6476
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1613
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1588
|
1 Швейцарский франк
|
1,8952
|
1 Израильский шекель
|
0,4690
|
1 Канадский доллар
|
1,2896
|
1 Кувейтский динар
|
5,5284
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3634
|
1 Мексиканское песо
|
0,0990
|
1 Молдавский лей
|
0,0949
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1570
|
100 Узбекских сумов
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4172
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2574
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2668
|
1 Турецкая лира
|
0,0674
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0549
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1830
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0443
|
Золото (1 унция)
|
3266,0485
|
Серебро (1 унция)
|
38,1276
|
Платина (1 унция)
|
1566,8900
|
Палладиум (1 унция)
|
2190,0675