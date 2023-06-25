Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне 1,8521 маната, курс рубля также не изменился, составив 0,0201 маната.

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Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился, оставшись на уровне 1,8521 маната, курс рубля также не изменился, составив 0,0201 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8521 1 Российский рубль 0,0201 1 Австралийский доллар 1,1356 1 Аргентинское песо 0,0067 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3553 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0906 100 Вон Республики Корея 0,1303 1 Чешская крона 0,0782 100 Чилийских песо 0,2109 1 Китайский юань 0,2368 1 Датская крона 0,2487 1 Грузинский лари 0,6476 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1613 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1588 1 Швейцарский франк 1,8952 1 Израильский шекель 0,4690 1 Канадский доллар 1,2896 1 Кувейтский динар 5,5284 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0195 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3634 1 Мексиканское песо 0,0990 1 Молдавский лей 0,0949 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1570 100 Узбекских сумов 0,0148 1 Польский злотый 0,4172 1 Сингапурский доллар 1,2574 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2668 1 Турецкая лира 0,0674 1 Тайваньский доллар 0,0549 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1830 1 Новозеландский доллар 1,0443 Золото (1 унция) 3266,0485 Серебро (1 унция) 38,1276 Платина (1 унция) 1566,8900 Палладиум (1 унция) 2190,0675 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.06.2023)