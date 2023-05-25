Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,41% - до 1,8250 маната, курс рубля остался неизменным 0,0211 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8250
|
1 Российский рубль
|
0,0211
|
1 Австралийский доллар
|
1,1098
|
1 Аргентинское песо
|
0,0072
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3428
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0880
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1283
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,2106
|
1 Китайский юань
|
0,2404
|
1 Датская крона
|
0,2450
|
1 Грузинский лари
|
0,6580
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0983
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1583
|
1 Швейцарский франк
|
1,8761
|
1 Израильский шекель
|
0,4574
|
1 Канадский доллар
|
1,2496
|
1 Кувейтский динар
|
5,5291
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3679
|
1 Мексиканское песо
|
0,0953
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1548
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4048
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2570
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2662
|
1 Турецкая лира
|
0,0854
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0551
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2181
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0344
|
Золото (1 унция)
|
3328,5575
|
Серебро (1 унция)
|
39,2130
|
Платина (1 унция)
|
1745,4155
|
Палладий (1 унция)
|
2412,3085