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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 мая 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,8199, курс рубля - на 5,1%, до 0,0307 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8199

1 Российский рубль

0,0307

1 Австралийский доллар

1,2090

1 Аргентинское песо

0,0143

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3527

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1084

100 Вон Республики Корея

0,1345

1 Чешская крона

0,0739

100 Чилийских песо

0,2047

1 Китайский юань

0, 2549

1 Датская крона

0,2446

1 Грузинский лари

0,5944

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1313

100 Индонезийских рупий

0, 0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1738

1 Швейцарский франк

1,7665

1 Израильский шекель

0,5077

1 Канадский доллар

1,3257

1 Кувейтский динар

5,5586

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3870

1 Мексиканское песо

0,0856

1 Молдавский лей

0,0890

1 Египетский фунт

0,0918

1 Норвежская крона

0,1777

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3958

1 Сингапурский доллар

1,2380

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2948

1 Турецкая лира

0,1052

1 Тайваньский доллар

0,0574

1 Таджикский сомони

0,1361

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0577

100 Японских йен

1,3391

1 Новозеландский доллар

1,1058

Золото (1 унция)

3167,2020

Серебро (1 унция)

37,5012

Платина (1 унция)

1627,2910

Палладий (1 унция)

3440,6215
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.05.2022)

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