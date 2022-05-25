Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,8199, курс рубля - на 5,1%, до 0,0307 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8199
|
1 Российский рубль
|
0,0307
|
1 Австралийский доллар
|
1,2090
|
1 Аргентинское песо
|
0,0143
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3527
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1084
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1345
|
1 Чешская крона
|
0,0739
|
100 Чилийских песо
|
0,2047
|
1 Китайский юань
|
0, 2549
|
1 Датская крона
|
0,2446
|
1 Грузинский лари
|
0,5944
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0219
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1313
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1738
|
1 Швейцарский франк
|
1,7665
|
1 Израильский шекель
|
0,5077
|
1 Канадский доллар
|
1,3257
|
1 Кувейтский динар
|
5,5586
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3870
|
1 Мексиканское песо
|
0,0856
|
1 Молдавский лей
|
0,0890
|
1 Египетский фунт
|
0,0918
|
1 Норвежская крона
|
0,1777
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3958
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2380
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2948
|
1 Турецкая лира
|
0,1052
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0574
|
1 Таджикский сомони
|
0,1361
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0577
|
100 Японских йен
|
1,3391
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1058
|
Золото (1 унция)
|
3167,2020
|
Серебро (1 унция)
|
37,5012
|
Платина (1 унция)
|
1627,2910
|
Палладий (1 унция)
|
3440,6215