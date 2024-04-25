Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/56fd4e1e-f1f4-32df-959f-d3472f2ea1b8.png https://static.report.az/photo/56fd4e1e-f1f4-32df-959f-d3472f2ea1b8.png

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8205 маната, курс рубля вырос на 1,1% - до 0,0184 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8205 1 Российский рубль 0,0184 1 Австралийский доллар 1,1059 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3302 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0885 100 Вон Республики Корея 0,1234 1 Чешская крона 0,0721 100 Чилийских песо 0,1788 1 Китайский юань 0,2346 1 Датская крона 0,2441 1 Грузинский лари 0,6323 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1193 100 Индонезийских рупий 0,0105 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1564 1 Швейцарский франк 1,8590 1 Израильский шекель 0,4488 1 Канадский доллар 1,2416 1 Кувейтский динар 5,5199 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3553 1 Мексиканское песо 0,0995 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,0355 1 Норвежская крона 0,1549 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4200 1 Сингапурский доллар 1,2491 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2378 1 Турецкая лира 0,0522 1 Тайваньский доллар 0,0521 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0429 100 Японских йен 1,0924 1 Новозеландский доллар 1,0101 Золото (1 унция) 3936,4435 Серебро (1 унция) 46,0964 Платина (1 унция) 1534,8705 Палладиум (1 унция) 1687,9300 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.04.2024)