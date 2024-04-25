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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 апреля 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8205 маната, курс рубля вырос на 1,1% - до 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8205

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1059

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3302

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0885

100 Вон Республики Корея

0,1234

1 Чешская крона

0,0721

100 Чилийских песо

0,1788

1 Китайский юань

0,2346

1 Датская крона

0,2441

1 Грузинский лари

0,6323

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1193

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1564

1 Швейцарский франк

1,8590

1 Израильский шекель

0,4488

1 Канадский доллар

1,2416

1 Кувейтский динар

5,5199

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3553

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,0355

1 Норвежская крона

0,1549

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4200

1 Сингапурский доллар

1,2491

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2378

1 Турецкая лира

0,0522

1 Тайваньский доллар

0,0521

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,0924

1 Новозеландский доллар

1,0101

Золото (1 унция)

3936,4435

Серебро (1 унция)

46,0964

Платина (1 унция)

1534,8705

Палладиум (1 унция)

1687,9300
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.04.2024)

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