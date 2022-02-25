Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,9075, курс рубля вырос на 1,71 % - до 0,0200 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,9075, курс рубля вырос на 1,71 % - до 0,0200 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9075 1 Российский рубль 0,0200 1 Австралийский доллар 1,2237 1 Аргентинское песо 0,0158 1 Белорусский рубль 0,6066 1 Бразильский реал 0,3322 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1111 100 Вон Республики Корея 0,1413 1 Чешская крона 0,0771 100 Чилийских песо 0,2075 1 Китайский юань 0,2691 1 Датская крона 0,2564 1 Грузинский лари 0,5315 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,2830 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1792 1 Швейцарский франк 1,8418 1 Израильский шекель 0,5237 1 Канадский доллар 1,3300 1 Кувейтский динар 5,6136 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4050 1 Мексиканское песо 0,0829 1 Молдавский лей 0,0943 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1900 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4112 1 Сингапурский доллар 1,2574 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3701 1 Турецкая лира 0,1218 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0558 100 Японских йен 1,4758 1 Новозеландский доллар 1,1419 Золото (1 унция) 3250,7910 Серебро (1 унция) 41,3670 Платина (1 унция) 1811,6900 Палладий (1 унция) 4187,3465 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.02.2022)