Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,9075, курс рубля вырос на 1,71 % - до 0,0200 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9075
|
1 Российский рубль
|
0,0200
|
1 Австралийский доллар
|
1,2237
|
1 Аргентинское песо
|
0,0158
|
1 Белорусский рубль
|
0,6066
|
1 Бразильский реал
|
0,3322
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1111
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1413
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,2075
|
1 Китайский юань
|
0,2691
|
1 Датская крона
|
0,2564
|
1 Грузинский лари
|
0,5315
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2830
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1792
|
1 Швейцарский франк
|
1,8418
|
1 Израильский шекель
|
0,5237
|
1 Канадский доллар
|
1,3300
|
1 Кувейтский динар
|
5,6136
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4050
|
1 Мексиканское песо
|
0,0829
|
1 Молдавский лей
|
0,0943
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1900
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4112
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2574
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3701
|
1 Турецкая лира
|
0,1218
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0558
|
100 Японских йен
|
1,4758
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1419
|
Золото (1 унция)
|
3250,7910
|
Серебро (1 унция)
|
41,3670
|
Платина (1 унция)
|
1811,6900
|
Палладий (1 унция)
|
4187,3465