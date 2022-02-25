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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,9075, курс рубля вырос на 1,71 % - до 0,0200 маната.
Финансы
25 февраля 2022 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,9075, курс рубля вырос на 1,71 % - до 0,0200 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9075

1 Российский рубль

0,0200

1 Австралийский доллар

1,2237

1 Аргентинское песо

0,0158

1 Белорусский рубль

0,6066

1 Бразильский реал

0,3322

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1111

100 Вон Республики Корея

0,1413

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,2075

1 Китайский юань

0,2691

1 Датская крона

0,2564

1 Грузинский лари

0,5315

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,2830

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1792

1 Швейцарский франк

1,8418

1 Израильский шекель

0,5237

1 Канадский доллар

1,3300

1 Кувейтский динар

5,6136

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4050

1 Мексиканское песо

0,0829

1 Молдавский лей

0,0943

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1900

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4112

1 Сингапурский доллар

1,2574

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3701

1 Турецкая лира

0,1218

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0558

100 Японских йен

1,4758

1 Новозеландский доллар

1,1419

Золото (1 унция)

3250,7910

Серебро (1 унция)

41,3670

Платина (1 унция)

1811,6900

Палладий (1 унция)

4187,3465
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.02.2022)

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