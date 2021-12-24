Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,9269, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9269
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2294
|
1 Аргентинское песо
|
0,0166
|
1 Белорусский рубль
|
0,6752
|
1 Бразильский реал
|
0,2995
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1087
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1434
|
1 Чешская крона
|
0,0769
|
100 Чилийских песо
|
0,1979
|
1 Китайский юань
|
0, 2669
|
1 Датская крона
|
0,2591
|
1 Грузинский лари
|
0,5514
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2789
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1872
|
1 Швейцарский франк
|
1,8533
|
1 Израильский шекель
|
0, 5397
|
1 Канадский доллар
|
1,3255
|
1 Кувейтский динар
|
5,6181
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4048
|
1 Мексиканское песо
|
0,0824
|
1 Молдавский лей
|
0,0953
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1928
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4161
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2515
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3793
|
1 Турецкая лира
|
0,1475
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0625
|
100 Японских йен
|
1,4871
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1582
|
Золото (1 унция)
|
3076,3200
|
Серебро (1 унция)
|
39,0035
|
Платина (1 унция)
|
1662,0815
|
Палладий (1 унция)
|
3313,5890