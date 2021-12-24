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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,9269, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0232 маната.
Финансы
24 декабря 2021 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,9269, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9269

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,2294

1 Аргентинское песо

0,0166

1 Белорусский рубль

0,6752

1 Бразильский реал

0,2995

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1087

100 Вон Республики Корея

0,1434

1 Чешская крона

0,0769

100 Чилийских песо

0,1979

1 Китайский юань

0, 2669

1 Датская крона

0,2591

1 Грузинский лари

0,5514

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,2789

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1872

1 Швейцарский франк

1,8533

1 Израильский шекель

0, 5397

1 Канадский доллар

1,3255

1 Кувейтский динар

5,6181

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4048

1 Мексиканское песо

0,0824

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1928

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4161

1 Сингапурский доллар

1,2515

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3793

1 Турецкая лира

0,1475

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0625

100 Японских йен

1,4871

1 Новозеландский доллар

1,1582

Золото (1 унция)

3076,3200

Серебро (1 унция)

39,0035

Платина (1 унция)

1662,0815

Палладий (1 унция)

3313,5890
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.12.2021)

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