Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,9269, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0232 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,04% - до 1,9269, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0232 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9269 1 Российский рубль 0,0232 1 Австралийский доллар 1,2294 1 Аргентинское песо 0,0166 1 Белорусский рубль 0,6752 1 Бразильский реал 0,2995 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1087 100 Вон Республики Корея 0,1434 1 Чешская крона 0,0769 100 Чилийских песо 0,1979 1 Китайский юань 0, 2669 1 Датская крона 0,2591 1 Грузинский лари 0,5514 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,2789 100 Индонезийских рупий 0, 0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1872 1 Швейцарский франк 1,8533 1 Израильский шекель 0, 5397 1 Канадский доллар 1,3255 1 Кувейтский динар 5,6181 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4048 1 Мексиканское песо 0,0824 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1928 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4161 1 Сингапурский доллар 1,2515 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3793 1 Турецкая лира 0,1475 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0625 100 Японских йен 1,4871 1 Новозеландский доллар 1,1582 Золото (1 унция) 3076,3200 Серебро (1 унция) 39,0035 Платина (1 унция) 1662,0815 Палладий (1 унция) 3313,5890 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.12.2021)