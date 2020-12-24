Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2020)

По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,14% - до 2,0746 маната, курс рубля - на 0,89% - до 0,0226 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,14% - до 2,0746 маната, курс рубля - на 0,89% - до 0,0226 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2.0746 1 Российский рубль 0.0226 1 Австралийский доллар 1.2889 1 Аргентинское песо 0.0204 1 Белорусский рубль 0.6585 1 Бразильский реал 0.3266 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1164 100 Вон Республики Корея 0.1541 1 Чешская крона 0.0789 100 Чилийских песо 0.2380 1 Китайский юань 0.2603 1 Датская крона 0.2789 1 Грузинский лари 0.5203 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0231 1 Британский фунт стерлингов 2.3027 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.2054 1 Швейцарский франк 1.9154 1 Израильский шекель 0.5286 1 Канадский доллар 1.3232 1 Кувейтский динар 5.5717 1 Казахстанский тенге 0.0040 1 Киргизский сом 0.0200 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4188 1 Мексиканское песо 0.0848 1 Молдавский лей 0.0986 1 Египетский фунт 0.1082 1 Норвежская крона 0.1973 100 Узбекских сум 0.0162 1 Польский злотый 0.4608 1 Сингапурский доллар 1.2785 1 Саудовский риал 0.4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4485 1 Турецкая лира 0.2222 1 Тайваньский доллар 0.0604 1 Таджикский сомони 0.1504 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0600 100 Японских йен 1.6410 1 Новозеландский доллар 1.2062 Золото (1 унция) 3186.9985 Серебро (1 унция) 43.8020 Платина (1 унция) 1737.1365 Палладий (1 унция) 3965.7770 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.12.2020)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.12.2020)