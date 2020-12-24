О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2020) По данным ЦБА, курс евро вырос на 0,14% - до 2,0746 маната, курс рубля - на 0,89% - до 0,0226 маната
Финансы
24 декабря 2020 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,14% - до 2,0746 маната, курс рубля - на 0,89% - до 0,0226 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0746

1 Российский рубль

0.0226

1 Австралийский доллар

1.2889

1 Аргентинское песо

0.0204

1 Белорусский рубль

0.6585

1 Бразильский реал

0.3266

1 Дирхам ОАЭ

0.4629

1 Южноафриканский рэнд

0.1164

100 Вон Республики Корея

0.1541

1 Чешская крона

0.0789

100 Чилийских песо

0.2380

1 Китайский юань

0.2603

1 Датская крона

0.2789

1 Грузинский лари

0.5203

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.3027

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2054

1 Швейцарский франк

1.9154

1 Израильский шекель

0.5286

1 Канадский доллар

1.3232

1 Кувейтский динар

5.5717

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1125

1 Малазийский ринггит

0.4188

1 Мексиканское песо

0.0848

1 Молдавский лей

0.0986

1 Египетский фунт

0.1082

1 Норвежская крона

0.1973

100 Узбекских сум

0.0162

1 Польский злотый

0.4608

1 Сингапурский доллар

1.2785

1 Саудовский риал

0.4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4485

1 Турецкая лира

0.2222

1 Тайваньский доллар

0.0604

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0600

100 Японских йен

1.6410

1 Новозеландский доллар

1.2062

Золото (1 унция)

3186.9985

Серебро (1 унция)

43.8020

Платина (1 унция)

1737.1365

Палладий (1 унция)

3965.7770
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.12.2020)

Новости партнеров

Самое важное

Сегодня день рождения президента Ильхама Алиева
ФотоСегодня день рождения президента Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 00:00
Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов
Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов
23 декабря 2020 г. 20:55
Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен Баяты-Шираз
ВидеоВпервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен "Баяты-Шираз"
23 декабря 2020 г. 17:42
Осуществляется непрерывное обеспечение войск, дислоцированных на освобожденных территориях
ФотоОсуществляется непрерывное обеспечение войск, дислоцированных на освобожденных территориях
23 декабря 2020 г. 14:50
Лидер Китая поздравил Ильхама Алиева
Лидер Китая поздравил Ильхама Алиева
23 декабря 2020 г. 14:28
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
Брайза: Минская группа ОБСЕ  уже мертва
22 декабря 2020 г. 17:35
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
Хулуси Акар: Турция направила в Карабах 60 военнослужащих
22 декабря 2020 г. 16:14
МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана
МИД: ЮНЕСКО пренебрегла призывами Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:42
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
Россельхознадзор дал добро на поставку помидоров и яблок из Азербайджана
22 декабря 2020 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi