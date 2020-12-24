Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,14% - до 2,0746 маната, курс рубля - на 0,89% - до 0,0226 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0746
|
1 Российский рубль
|
0.0226
|
1 Австралийский доллар
|
1.2889
|
1 Аргентинское песо
|
0.0204
|
1 Белорусский рубль
|
0.6585
|
1 Бразильский реал
|
0.3266
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1164
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1541
|
1 Чешская крона
|
0.0789
|
100 Чилийских песо
|
0.2380
|
1 Китайский юань
|
0.2603
|
1 Датская крона
|
0.2789
|
1 Грузинский лари
|
0.5203
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.3027
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2054
|
1 Швейцарский франк
|
1.9154
|
1 Израильский шекель
|
0.5286
|
1 Канадский доллар
|
1.3232
|
1 Кувейтский динар
|
5.5717
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4188
|
1 Мексиканское песо
|
0.0848
|
1 Молдавский лей
|
0.0986
|
1 Египетский фунт
|
0.1082
|
1 Норвежская крона
|
0.1973
|
100 Узбекских сум
|
0.0162
|
1 Польский злотый
|
0.4608
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2785
|
1 Саудовский риал
|
0.4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4485
|
1 Турецкая лира
|
0.2222
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0604
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0600
|
100 Японских йен
|
1.6410
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2062
|
Золото (1 унция)
|
3186.9985
|
Серебро (1 унция)
|
43.8020
|
Платина (1 унция)
|
1737.1365
|
Палладий (1 унция)
|
3965.7770