Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2021)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9105, курс рубля повысился на 0,88% - до 0,0229 маната.