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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2021) Валюта
Финансы
24 ноября 2021 г. 09:13
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9105, курс рубля повысился на 0,88% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9105

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2244

1 Аргентинское песо

0,0169

1 Белорусский рубль

0,6761

1 Бразильский реал

0,3041

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1071

100 Вон Республики Корея

0,1429

1 Чешская крона

0,0749

100 Чилийских песо

0,2091

1 Китайский юань

0,2660

1 Датская крона

0,2569

1 Грузинский лари

0,5457

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,2733

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1879

1 Швейцарский франк

1,8204

1 Израильский шекель

0,5418

1 Канадский доллар

1,3396

1 Кувейтский динар

5,6130

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4038

1 Мексиканское песо

0,0800

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1907

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4062

1 Сингапурский доллар

1,2443

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3711

1 Турецкая лира

0,1334

1 Тайваньский доллар

0,0618

1 Таджикский сомони

0,1519

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0633

100 Японских йен

1,4786

1 Новозеландский доллар

1,1738

Золото (1 унция)

3048,1340

Серебро (1 унция)

40,0278

Платина (1 унция)

1665,1670

Палладий (1 унция)

3219,0095
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.11.2021)

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