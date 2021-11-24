Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,9105, курс рубля повысился на 0,88% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9105
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,2244
|
1 Аргентинское песо
|
0,0169
|
1 Белорусский рубль
|
0,6761
|
1 Бразильский реал
|
0,3041
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1071
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1429
|
1 Чешская крона
|
0,0749
|
100 Чилийских песо
|
0,2091
|
1 Китайский юань
|
0,2660
|
1 Датская крона
|
0,2569
|
1 Грузинский лари
|
0,5457
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2733
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1879
|
1 Швейцарский франк
|
1,8204
|
1 Израильский шекель
|
0,5418
|
1 Канадский доллар
|
1,3396
|
1 Кувейтский динар
|
5,6130
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4038
|
1 Мексиканское песо
|
0,0800
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1907
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4062
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2443
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3711
|
1 Турецкая лира
|
0,1334
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0618
|
1 Таджикский сомони
|
0,1519
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0633
|
100 Японских йен
|
1,4786
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1738
|
Золото (1 унция)
|
3048,1340
|
Серебро (1 унция)
|
40,0278
|
Платина (1 унция)
|
1665,1670
|
Палладий (1 унция)
|
3219,0095