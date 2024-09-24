Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43% - до 1,8896 маната, курс рубля понизился на 0,54% - до 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8896 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,1673 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3070 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0982 100 Вон Республики Корея 0,1275 1 Чешская крона 0,0752 100 Чилийских песо 0,1843 1 Китайский юань 0,2416 1 Датская крона 0,2534 1 Грузинский лари 0,6245 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2717 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1670 1 Швейцарский франк 1,0060 1 Израильский шекель 0,4488 1 Канадский доллар 1,2581 1 Кувейтский динар 5,5718 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,4076 1 Мексиканское песо 0,0877 1 Молдавский лей 0,0979 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1626 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4423 1 Сингапурский доллар 1,3188 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2962 1 Турецкая лира 0,0498 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1599 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0410 100 Японских йен 1,1806 1 Новозеландский доллар 1,0672 Золото (1 унция) 4483,5290 Серебро (1 унция) 52,8745 Платина (1 унция) 1649,4845 Палладий (1 унция) 1798,8465 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.09.2024)