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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 сентября 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43% - до 1,8896 маната, курс рубля понизился на 0,54% - до 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8896

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,1673

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3070

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0982

100 Вон Республики Корея

0,1275

1 Чешская крона

0,0752

100 Чилийских песо

0,1843

1 Китайский юань

0,2416

1 Датская крона

0,2534

1 Грузинский лари

0,6245

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2717

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1670

1 Швейцарский франк

1,0060

1 Израильский шекель

0,4488

1 Канадский доллар

1,2581

1 Кувейтский динар

5,5718

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,4076

1 Мексиканское песо

0,0877

1 Молдавский лей

0,0979

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1626

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4423

1 Сингапурский доллар

1,3188

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2962

1 Турецкая лира

0,0498

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1599

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1806

1 Новозеландский доллар

1,0672

Золото (1 унция)

4483,5290

Серебро (1 унция)

52,8745

Платина (1 унция)

1649,4845

Палладий (1 унция)

1798,8465
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2024)

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