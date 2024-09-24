Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43% - до 1,8896 маната, курс рубля понизился на 0,54% - до 0,0183 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8896
|
1 Российский рубль
|
0,0183
|
1 Австралийский доллар
|
1,1673
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3070
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0982
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1275
|
1 Чешская крона
|
0,0752
|
100 Чилийских песо
|
0,1843
|
1 Китайский юань
|
0,2416
|
1 Датская крона
|
0,2534
|
1 Грузинский лари
|
0,6245
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2717
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1670
|
1 Швейцарский франк
|
1,0060
|
1 Израильский шекель
|
0,4488
|
1 Канадский доллар
|
1,2581
|
1 Кувейтский динар
|
5,5718
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4076
|
1 Мексиканское песо
|
0,0877
|
1 Молдавский лей
|
0,0979
|
1 Египетский фунт
|
0,0349
|
1 Норвежская крона
|
0,1626
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4423
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3188
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2962
|
1 Турецкая лира
|
0,0498
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1599
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1806
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0672
|
Золото (1 унция)
|
4483,5290
|
Серебро (1 унция)
|
52,8745
|
Платина (1 унция)
|
1649,4845
|
Палладий (1 унция)
|
1798,8465