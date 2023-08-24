Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, составив 1,8482 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0180 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8482 1 Российский рубль 0,0180 1 Австралийский доллар 1,1024 1 Аргентинское песо 0,0049 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3500 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0919 100 Вон Республики Корея 0,1287 1 Чешская крона 0,0767 100 Чилийских песо 0,1984 1 Китайский юань 0,2338 1 Датская крона 0,2480 1 Грузинский лари 0,6468 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,1630 100 Индонезийских рупий 0,0111 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1557 1 Швейцарский франк 1,9383 1 Израильский шекель 0,4530 1 Канадский доллар 1,2581 1 Кувейтский динар 5,5172 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0193 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3661 1 Мексиканское песо 0,1012 1 Молдавский лей 0,0954 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1608 100 Узбекских сумов 0,0141 1 Польский злотый 0,4138 1 Сингапурский доллар 1,2577 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2562 1 Турецкая лира 0,0625 1 Тайваньский доллар 0,0536 1 Таджикский сомони 0,1556 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1712 1 Новозеландский доллар 1,0153 Золото (1 унция) 3265,3175 Серебро (1 унция) 41,2760 Платина (1 унция) 1586,9925 Палладий (1 унция) 2162,9185 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.08.2023)