Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, составив 1,8482 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0180 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8482
|
1 Российский рубль
|
0,0180
|
1 Австралийский доллар
|
1,1024
|
1 Аргентинское песо
|
0,0049
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3500
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0919
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1287
|
1 Чешская крона
|
0,0767
|
100 Чилийских песо
|
0,1984
|
1 Китайский юань
|
0,2338
|
1 Датская крона
|
0,2480
|
1 Грузинский лари
|
0,6468
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1630
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0111
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1557
|
1 Швейцарский франк
|
1,9383
|
1 Израильский шекель
|
0,4530
|
1 Канадский доллар
|
1,2581
|
1 Кувейтский динар
|
5,5172
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0193
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3661
|
1 Мексиканское песо
|
0,1012
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1608
|
100 Узбекских сумов
|
0,0141
|
1 Польский злотый
|
0,4138
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2577
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2562
|
1 Турецкая лира
|
0,0625
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0536
|
1 Таджикский сомони
|
0,1556
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1712
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0153
|
Золото (1 унция)
|
3265,3175
|
Серебро (1 унция)
|
41,2760
|
Платина (1 унция)
|
1586,9925
|
Палладий (1 унция)
|
2162,9185