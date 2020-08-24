Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2020)

Курс российского рубля понизился на 0,87% - 0,0228 маната

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,68% и составил 2,0052 маната, курс российского рубля - на 0,87% - 0,0228 маната.

