Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,68% и составил 2,0052 маната, курс российского рубля - на 0,87% - 0,0228 маната.
|
Валюта
|
Məzənnə
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0052
|
1 Российский рубль
|
0.0228
|
1 Австралийский доллар
|
1.2180
|
1 Аргентинское песо
|
0.0231
|
1 Белорусский рубль
|
0.6701
|
1 Бразильский реал
|
0.3024
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.0993
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1428
|
1 Чешская крона
|
0.0769
|
100 Чилийских песо
|
0.2141
|
1 Китайский юань
|
0.2457
|
1 Датская крона
|
0.2693
|
1 Грузинский лари
|
0.5525
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2251
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0115
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1932
|
1 Швейцарский франк
|
1.8633
|
1 Израильский шекель
|
0.4994
|
1 Канадский доллар
|
1.2908
|
1 Кувейтский динар
|
5.5637
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0219
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4068
|
1 Мексиканское песо
|
0.0773
|
1 Молдавский лей
|
0.1025
|
1 Египетский фунт
|
0.1067
|
1 Норвежская крона
|
0.1888
|
100 Узбекских сум
|
0.0166
|
1 Польский злотый
|
0.4546
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2399
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3997
|
1 Турецкая лира
|
0.2321
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0579
|
1 Таджикский сомони
|
0.1648
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0619
|
100 Японских йен
|
1.6060
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1105
|
Золото (1 унция)
|
3287.3665
|
Серебро (1 унция)
|
45.0670
|
Платина (1 унция)
|
1562.5380
|
Палладий (1 унция)
|
3663.0155