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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2020) Курс российского рубля понизился на 0,87% - 0,0228 маната
Финансы
24 августа 2020 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.08.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,68% и составил 2,0052 маната, курс российского рубля - на 0,87% - 0,0228 маната.
 

Валюта

Məzənnə

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0052

1 Российский рубль

0.0228

1 Австралийский доллар

1.2180

1 Аргентинское песо

0.0231

1 Белорусский рубль

0.6701

1 Бразильский реал

0.3024

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.0993

100 Вон Республики Корея

0.1428

1 Чешская крона

0.0769

100 Чилийских песо

0.2141

1 Китайский юань

0.2457

1 Датская крона

0.2693

1 Грузинский лари

0.5525

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.2251

100 Индонезийских рупий

0.0115

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1932

1 Швейцарский франк

1.8633

1 Израильский шекель

0.4994

1 Канадский доллар

1.2908

1 Кувейтский динар

5.5637

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0219

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4068

1 Мексиканское песо

0.0773

1 Молдавский лей

0.1025

1 Египетский фунт

0.1067

1 Норвежская крона

0.1888

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4546

1 Сингапурский доллар

1.2399

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.3997

1 Турецкая лира

0.2321

1 Тайваньский доллар

0.0579

1 Таджикский сомони

0.1648

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0619

100 Японских йен

1.6060

1 Новозеландский доллар

1.1105

Золото (1 унция)

3287.3665

Серебро (1 унция)

45.0670

Платина (1 унция)

1562.5380

Палладий (1 унция)

3663.0155
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.08.2020)

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