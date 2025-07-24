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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 июля 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 2,0016 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2%, до 2,1684 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

2,0016

100 российских рублей

2,1684

1 австралийский доллар

1,1253

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0210

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1244

1 чешская крона

0,0814

1 китайский юань

0,2377

1 датская крона

0,2682

1 грузинский лари

0,6278

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,3085

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1789

1 швейцарский франк

2,1452

1 израильский шекель

0,5105

1 канадский доллар

1,2498

1 кувейтский динар

5,5736

100 казахстанских тенге

0,3155

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5022

1 молдавский лей

0,1009

1 норвежская крона

0,1683

100 узбекских сомов

0,0133

100 пакистанских рупий

0,5968

1 польский злотый

0,4708

1 румынский лей

0,3949

1 сербский динар

0,0171

1 сингапурский доллар

1,3331

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3313

1 Турецкая лира

0,0420

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1643

1 Новозеландский доллар

1,0293

Золото

5750,4880

Серебро

66,3949

Платина

2405,6700

Палладий

2161,1505
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.07.2025)

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