Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 2,0016 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2%, до 2,1684 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0016
|
100 российских рублей
|
2,1684
|
1 австралийский доллар
|
1,1253
|
1 белорусский рубль
|
0,5732
|
1 болгарский лев
|
1,0210
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1244
|
1 чешская крона
|
0,0814
|
1 китайский юань
|
0,2377
|
1 датская крона
|
0,2682
|
1 грузинский лари
|
0,6278
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0197
|
1 британский фунт
|
2,3085
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1789
|
1 швейцарский франк
|
2,1452
|
1 израильский шекель
|
0,5105
|
1 канадский доллар
|
1,2498
|
1 кувейтский динар
|
5,5736
|
100 казахстанских тенге
|
0,3155
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5022
|
1 молдавский лей
|
0,1009
|
1 норвежская крона
|
0,1683
|
100 узбекских сомов
|
0,0133
|
100 пакистанских рупий
|
0,5968
|
1 польский злотый
|
0,4708
|
1 румынский лей
|
0,3949
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3331
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3313
|
1 Турецкая лира
|
0,0420
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1643
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0293
|
Золото
|
5750,4880
|
Серебро
|
66,3949
|
Платина
|
2405,6700
|
Палладий
|
2161,1505