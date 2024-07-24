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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 июля 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8443 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0194 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8443

1 Российский рубль

0,0194

1 Австралийский доллар

1,1197

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3043

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0924

100 Вон Республики Корея

0,1227

1 Чешская крона

0,0726

100 Чилийских песо

0,1796

1 Китайский юань

0,2337

1 Датская крона

0,2472

1 Грузинский лари

0,6255

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1910

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1575

1 Швейцарский франк

1,9076

1 Израильский шекель

0,4684

1 Канадский доллар

1,2323

1 Кувейтский динар

5,5610

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3637

1 Мексиканское песо

0,0932

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1541

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4311

1 Сингапурский доллар

1,2634

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2534

1 Турецкая лира

0,0518

1 Тайваньский доллар

0,0518

1 Таджикский сомони

0,1593

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,0997

1 Новозеландский доллар

1,0061

Золото (1 унция)

4110,0985

Серебро (1 унция)

49,8136

Платина (1 унция)

1611,0135

Палладиум (1 унция)

1573,0100
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.07.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.07.2024)

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