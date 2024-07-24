Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,8443 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0194 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8443
|
1 Российский рубль
|
0,0194
|
1 Австралийский доллар
|
1,1197
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3043
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0924
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1227
|
1 Чешская крона
|
0,0726
|
100 Чилийских песо
|
0,1796
|
1 Китайский юань
|
0,2337
|
1 Датская крона
|
0,2472
|
1 Грузинский лари
|
0,6255
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1910
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0105
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1575
|
1 Швейцарский франк
|
1,9076
|
1 Израильский шекель
|
0,4684
|
1 Канадский доллар
|
1,2323
|
1 Кувейтский динар
|
5,5610
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3637
|
1 Мексиканское песо
|
0,0932
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0351
|
1 Норвежская крона
|
0,1541
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4311
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2634
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2534
|
1 Турецкая лира
|
0,0518
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0518
|
1 Таджикский сомони
|
0,1593
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,0997
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0061
|
Золото (1 унция)
|
4110,0985
|
Серебро (1 унция)
|
49,8136
|
Платина (1 унция)
|
1611,0135
|
Палладиум (1 унция)
|
1573,0100