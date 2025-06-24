Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2025)

09:03

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,99%, до 1,9729 маната, а курс 100 российских рублей остался неизменным на уровне 2,1656 маната.