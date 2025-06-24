Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,99%, до 1,9729 маната, а курс 100 российских рублей остался неизменным на уровне 2,1656 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9729
|
100 российских рублей
|
2,1656
|
1 австралийский доллар
|
1,1041
|
1 белорусский рубль
|
0,5676
|
1 болгарский лев
|
1,0052
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1246
|
1 чешская крона
|
0,0795
|
1 китайский юань
|
0,2368
|
1 датская крона
|
0,2645
|
1 грузинский лари
|
0,6245
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0197
|
1 британский фунт
|
2,3058
|
10 000 иранских риалов
|
0,0273
|
1 шведская крона
|
0,1777
|
1 швейцарский франк
|
2,0937
|
1 израильский шекель
|
0,4965
|
1 канадский доллар
|
1,2392
|
1 кувейтский динар
|
5,5582
|
100 казахстанских тенге
|
0,3259
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4898
|
1 молдавский лей
|
0,0992
|
1 норвежская крона
|
0,1691
|
100 узбекских сомов
|
0,0137
|
100 пакистанских рупий
|
0,5991
|
1 польский злотый
|
0,4618
|
1 румынский лей
|
0,3908
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3262
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3097
|
1 Турецкая лира
|
0,0429
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,1688
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0225
|
Золото
|
5692,3225
|
Серебро
|
61,4814
|
Платина
|
2202,6730
|
Палладий
|
1814,9710