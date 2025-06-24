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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2025) 09:03
Финансы
24 июня 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,99%, до 1,9729 маната, а курс 100 российских рублей остался неизменным на уровне 2,1656 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9729

100 российских рублей

2,1656

1 австралийский доллар

1,1041

1 белорусский рубль

0,5676

1 болгарский лев

1,0052

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1246

1 чешская крона

0,0795

1 китайский юань

0,2368

1 датская крона

0,2645

1 грузинский лари

0,6245

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,3058

10 000 иранских риалов

0,0273

1 шведская крона

0,1777

1 швейцарский франк

2,0937

1 израильский шекель

0,4965

1 канадский доллар

1,2392

1 кувейтский динар

5,5582

100 казахстанских тенге

0,3259

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4898

1 молдавский лей

0,0992

1 норвежская крона

0,1691

100 узбекских сомов

0,0137

100 пакистанских рупий

0,5991

1 польский злотый

0,4618

1 румынский лей

0,3908

1 сербский динар

0,0168

1 сингапурский доллар

1,3262

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3097

1 Турецкая лира

0,0429

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0405

100 Японских йен

1,1688

1 Новозеландский доллар

1,0225

Золото

5692,3225

Серебро

61,4814

Платина

2202,6730

Палладий

1814,9710
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.06.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.06.2025)

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