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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36%, составив 1,8521 маната, курс рубля на 1,47% - до 0,0201 маната.
Финансы
24 июня 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,36%, составив 1,8521 маната, курс рубля на 1,47% - до 0,0201 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8521

1 Российский рубль

0,0201

1 Австралийский доллар

1,1356

1 Аргентинское песо

0,0067

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3553

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0906

100 Вон Республики Корея

0,1303

1 Чешская крона

0,0782

100 Чилийских песо

0,2109

1 Китайский юань

0,2368

1 Датская крона

0,2487

1 Грузинский лари

0,6476

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1613

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1588

1 Швейцарский франк

1,8952

1 Израильский шекель

0,4690

1 Канадский доллар

1,2896

1 Кувейтский динар

5,5284

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3634

1 Мексиканское песо

0,0990

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1570

100 Узбекских сумов

0,0148

1 Польский злотый

0,4172

1 Сингапурский доллар

1,2574

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2668

1 Турецкая лира

0,0674

1 Тайваньский доллар

0,0549

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1830

1 Новозеландский доллар

1,0443

Золото (1 унция)

3266,0485

Серебро (1 унция)

38,1276

Платина (1 унция)

1566,8900

Палладиум (1 унция)

2190,0675
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.06.2023)

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