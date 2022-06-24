Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,3% - до 1,7918, курс рубля на 1,3% - до 0,0311 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,3% - до 1,7918, курс рубля на 1,3% - до 0,0311 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7918 1 Российский рубль 0,0311 1 Австралийский доллар 1,1753 1 Аргентинское песо 0,0137 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3244 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1068 100 Вон Республики Корея 0,1309 1 Чешская крона 0,0724 100 Чилийских песо 0,1880 1 Китайский юань 0,2539 1 Датская крона 0,2409 1 Грузинский лари 0,5794 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0217 1 Британский фунт стерлингов 2,0875 100 Индонезийских рупий 0, 0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1674 1 Швейцарский франк 1,7701 1 Израильский шекель 0,4922 1 Канадский доллар 1,3096 1 Кувейтский динар 5,5423 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0211 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3858 1 Мексиканское песо 0,0849 1 Молдавский лей 0,0886 1 Египетский фунт 0,0905 1 Норвежская крона 0,1710 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,3811 1 Сингапурский доллар 1,2244 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2668 1 Турецкая лира 0,0979 1 Тайваньский доллар 0,0572 1 Таджикский сомони 0,1488 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0576 100 Японских йен 1,2612 1 Новозеландский доллар 1,0714 Золото (1 унция) 3104,3955 Серебро (1 унция) 35,8150 Платина (1 унция) 1566,9410 Палладий (1 унция) 3198,1250 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.06.2022)