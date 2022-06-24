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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,3% - до 1,7918, курс рубля на 1,3% - до 0,0311 маната.
Финансы
24 июня 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,3% - до 1,7918, курс рубля на 1,3% - до 0,0311 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7918

1 Российский рубль

0,0311

1 Австралийский доллар

1,1753

1 Аргентинское песо

0,0137

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3244

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1068

100 Вон Республики Корея

0,1309

1 Чешская крона

0,0724

100 Чилийских песо

0,1880

1 Китайский юань

0,2539

1 Датская крона

0,2409

1 Грузинский лари

0,5794

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0217

1 Британский фунт стерлингов

2,0875

100 Индонезийских рупий

0, 0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1674

1 Швейцарский франк

1,7701

1 Израильский шекель

0,4922

1 Канадский доллар

1,3096

1 Кувейтский динар

5,5423

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0211

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3858

1 Мексиканское песо

0,0849

1 Молдавский лей

0,0886

1 Египетский фунт

0,0905

1 Норвежская крона

0,1710

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,3811

1 Сингапурский доллар

1,2244

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2668

1 Турецкая лира

0,0979

1 Тайваньский доллар

0,0572

1 Таджикский сомони

0,1488

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0576

100 Японских йен

1,2612

1 Новозеландский доллар

1,0714

Золото (1 унция)

3104,3955

Серебро (1 унция)

35,8150

Платина (1 унция)

1566,9410

Палладий (1 унция)

3198,1250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.06.2022)

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