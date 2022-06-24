Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,3% - до 1,7918, курс рубля на 1,3% - до 0,0311 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7918
|
1 Российский рубль
|
0,0311
|
1 Австралийский доллар
|
1,1753
|
1 Аргентинское песо
|
0,0137
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3244
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1068
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1309
|
1 Чешская крона
|
0,0724
|
100 Чилийских песо
|
0,1880
|
1 Китайский юань
|
0,2539
|
1 Датская крона
|
0,2409
|
1 Грузинский лари
|
0,5794
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0217
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0875
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1674
|
1 Швейцарский франк
|
1,7701
|
1 Израильский шекель
|
0,4922
|
1 Канадский доллар
|
1,3096
|
1 Кувейтский динар
|
5,5423
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0211
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3858
|
1 Мексиканское песо
|
0,0849
|
1 Молдавский лей
|
0,0886
|
1 Египетский фунт
|
0,0905
|
1 Норвежская крона
|
0,1710
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,3811
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2244
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2668
|
1 Турецкая лира
|
0,0979
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0572
|
1 Таджикский сомони
|
0,1488
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0576
|
100 Японских йен
|
1,2612
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0714
|
Золото (1 унция)
|
3104,3955
|
Серебро (1 унция)
|
35,8150
|
Платина (1 унция)
|
1566,9410
|
Палладий (1 унция)
|
3198,1250