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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 июня 2021 г. 09:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0271, курс рубля поднялся до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0271

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2876

1 Аргентинское песо

0,0178

1 Белорусский рубль

0,6711

1 Бразильский реал

0,3423

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1195

100 Вон Республики Корея

0,1497

1 Чешская крона

0,0799

100 Чилийских песо

0,2313

1 Китайский юань

0, 2623

1 Датская крона

0,2726

1 Грузинский лари

0, 5402

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3731

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2004

1 Швейцарский франк

1,8489

1 Израильский шекель

0, 5224

1 Канадский доллар

1,3813

1 Кувейтский динар

5,6469

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4081

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0944

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0, 1991

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4475

1 Сингапурский доллар

1,2632

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4286

1 Турецкая лира

0,1962

1 Тайваньский доллар

0,0606

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0621

100 Японских йен

1,5315

1 Новозеландский доллар

1,1984

Золото (1 унция)

3017,5085

Серебро (1 унция)

44,0003

Платина (1 унция)

1836,4760

Палладий (1 унция)

4452,7250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.06.2021)

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