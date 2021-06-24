Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0271, курс рубля поднялся до 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0271
|
1 Российский рубль
|
0,0234
|
1 Австралийский доллар
|
1,2876
|
1 Аргентинское песо
|
0,0178
|
1 Белорусский рубль
|
0,6711
|
1 Бразильский реал
|
0,3423
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1195
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1497
|
1 Чешская крона
|
0,0799
|
100 Чилийских песо
|
0,2313
|
1 Китайский юань
|
0, 2623
|
1 Датская крона
|
0,2726
|
1 Грузинский лари
|
0, 5402
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3731
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2004
|
1 Швейцарский франк
|
1,8489
|
1 Израильский шекель
|
0, 5224
|
1 Канадский доллар
|
1,3813
|
1 Кувейтский динар
|
5,6469
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4081
|
1 Мексиканское песо
|
0,0842
|
1 Молдавский лей
|
0,0944
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0, 1991
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4475
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2632
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4286
|
1 Турецкая лира
|
0,1962
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0606
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0621
|
100 Японских йен
|
1,5315
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1984
|
Золото (1 унция)
|
3017,5085
|
Серебро (1 унция)
|
44,0003
|
Платина (1 унция)
|
1836,4760
|
Палладий (1 унция)
|
4452,7250