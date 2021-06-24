Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0271, курс рубля поднялся до 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0271 1 Российский рубль 0,0234 1 Австралийский доллар 1,2876 1 Аргентинское песо 0,0178 1 Белорусский рубль 0,6711 1 Бразильский реал 0,3423 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1195 100 Вон Республики Корея 0,1497 1 Чешская крона 0,0799 100 Чилийских песо 0,2313 1 Китайский юань 0, 2623 1 Датская крона 0,2726 1 Грузинский лари 0, 5402 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3731 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2004 1 Швейцарский франк 1,8489 1 Израильский шекель 0, 5224 1 Канадский доллар 1,3813 1 Кувейтский динар 5,6469 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,4081 1 Мексиканское песо 0,0842 1 Молдавский лей 0,0944 1 Египетский фунт 0,1085 1 Норвежская крона 0, 1991 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4475 1 Сингапурский доллар 1,2632 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4286 1 Турецкая лира 0,1962 1 Тайваньский доллар 0,0606 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0621 100 Японских йен 1,5315 1 Новозеландский доллар 1,1984 Золото (1 унция) 3017,5085 Серебро (1 унция) 44,0003 Платина (1 унция) 1836,4760 Палладий (1 унция) 4452,7250 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.06.2021)