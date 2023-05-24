Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8325 маната, курс рубля упал на 0,5% - до 0,0211 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8325
|
1 Российский рубль
|
0,0211
|
1 Австралийский доллар
|
1,1214
|
1 Аргентинское песо
|
0,0072
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3419
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0885
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1290
|
1 Чешская крона
|
0,0773
|
100 Чилийских песо
|
0,2121
|
1 Китайский юань
|
0,2411
|
1 Датская крона
|
0,2460
|
1 Грузинский лари
|
0,6602
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1139
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1601
|
1 Швейцарский франк
|
1,8869
|
1 Израильский шекель
|
0,4599
|
1 Канадский доллар
|
1,2590
|
1 Кувейтский динар
|
5,5328
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3708
|
1 Мексиканское песо
|
0,0946
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0549
|
1 Норвежская крона
|
0,1552
|
100 Узбекских сумов
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,4087
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2625
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2675
|
1 Турецкая лира
|
0,0856
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0552
|
1 Таджикский сомони
|
0,1563
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2281
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0484
|
Золото (1 унция)
|
3362,8975
|
Серебро (1 унция)
|
39,8714
|
Платина (1 унция)
|
1796,1010
|
Палладий (1 унция)
|
2487,6270