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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 мая 2023 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8325 маната, курс рубля упал на 0,5% - до 0,0211 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8325

1 Российский рубль

0,0211

1 Австралийский доллар

1,1214

1 Аргентинское песо

0,0072

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3419

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0885

100 Вон Республики Корея

0,1290

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2121

1 Китайский юань

0,2411

1 Датская крона

0,2460

1 Грузинский лари

0,6602

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1139

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1601

1 Швейцарский франк

1,8869

1 Израильский шекель

0,4599

1 Канадский доллар

1,2590

1 Кувейтский динар

5,5328

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3708

1 Мексиканское песо

0,0946

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0549

1 Норвежская крона

0,1552

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4087

1 Сингапурский доллар

1,2625

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2675

1 Турецкая лира

0,0856

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1563

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2281

1 Новозеландский доллар

1,0484

Золото (1 унция)

3362,8975

Серебро (1 унция)

39,8714

Платина (1 унция)

1796,1010

Палладий (1 унция)

2487,6270
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.05.2023)

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