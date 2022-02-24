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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 февраля 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,74%, до 1,9115, курс рубля - на 8,8%, до 0,0197 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9115

1 Российский рубль

0,0197

1 Австралийский доллар

1,2232

1 Аргентинское песо

0,0158

1 Белорусский рубль

0,6531

1 Бразильский реал

0,3396

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1116

100 Вон Республики Корея

0,1416

1 Чешская крона

0,0773

100 Чилийских песо

0,2152

1 Китайский юань

0,2691

1 Датская крона

0,2570

1 Грузинский лари

0,5661

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,2964

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1790

1 Швейцарский франк

1,8501

1 Израильский шекель

0,5252

1 Канадский доллар

1,3302

1 Кувейтский динар

5,6179

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4051

1 Мексиканское песо

0,0833

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1897

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4124

1 Сингапурский доллар

1,2574

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3841

1 Турецкая лира

0,1232

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0569

100 Японских йен

1,4827

1 Новозеландский доллар

1,1445

Золото (1 унция)

3289,2110

Серебро (1 унция)

42,3314

Платина (1 унция)

1878,9505

Палладий (1 унция)

4295,1265
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.02.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.02.2022)

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