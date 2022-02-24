Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,74%, до 1,9115, курс рубля - на 8,8%, до 0,0197 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9115
|
1 Российский рубль
|
0,0197
|
1 Австралийский доллар
|
1,2232
|
1 Аргентинское песо
|
0,0158
|
1 Белорусский рубль
|
0,6531
|
1 Бразильский реал
|
0,3396
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1116
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1416
|
1 Чешская крона
|
0,0773
|
100 Чилийских песо
|
0,2152
|
1 Китайский юань
|
0,2691
|
1 Датская крона
|
0,2570
|
1 Грузинский лари
|
0,5661
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2964
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1790
|
1 Швейцарский франк
|
1,8501
|
1 Израильский шекель
|
0,5252
|
1 Канадский доллар
|
1,3302
|
1 Кувейтский динар
|
5,6179
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4051
|
1 Мексиканское песо
|
0,0833
|
1 Молдавский лей
|
0,0946
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1897
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4124
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2574
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3841
|
1 Турецкая лира
|
0,1232
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0569
|
100 Японских йен
|
1,4827
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1445
|
Золото (1 унция)
|
3289,2110
|
Серебро (1 унция)
|
42,3314
|
Платина (1 унция)
|
1878,9505
|
Палладий (1 унция)
|
4295,1265