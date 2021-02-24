Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 2,0657 маната, курс рубля не изменился - 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0657
|
1 Российский рубль
|
0.0229
|
1 Австралийский доллар
|
1.3458
|
1 Аргентинское песо
|
0.0190
|
1 Белорусский рубль
|
0.6555
|
1 Бразильский реал
|
0.3124
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1167
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1531
|
1 Чешская крона
|
0.0799
|
100 Чилийских песо
|
0.2404
|
1 Китайский юань
|
0.2631
|
1 Датская крона
|
0.2778
|
1 Грузинский лари
|
0.5128
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2192
|
1 Индийская рупия
|
0.0235
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.4076
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0121
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2054
|
1 Швейцарский франк
|
1.8754
|
1 Израильский шекель
|
0.5201
|
1 Канадский доллар
|
1.3516
|
1 Кувейтский динар
|
5.6193
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4209
|
1 Мексиканское песо
|
0.0830
|
1 Молдавский лей
|
0.0973
|
1 Египетский фунт
|
0.1083
|
1 Норвежская крона
|
0.2008
|
100 Узбекских сум
|
0.0161
|
1 Польский злотый
|
0.4583
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2881
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4547
|
1 Турецкая лира
|
0.2396
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0610
|
1 Таджикский сомони
|
0.1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0609
|
100 Японских йен
|
1.6116
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2520
|
Золото (1 унция)
|
3074.7815
|
Серебро (1 унция)
|
47.1186
|
Платина (1 унция)
|
2126.7170
|
Палладий (1 унция)
|
4011.9320