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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
24 февраля 2021 г. 10:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 2,0657 маната, курс рубля не изменился - 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0657

1 Российский рубль

0.0229

1 Австралийский доллар

1.3458

1 Аргентинское песо

0.0190

1 Белорусский рубль

0.6555

1 Бразильский реал

0.3124

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1167

100 Вон Республики Корея

0.1531

1 Чешская крона

0.0799

100 Чилийских песо

0.2404

1 Китайский юань

0.2631

1 Датская крона

0.2778

1 Грузинский лари

0.5128

1 Гонконгский доллар

0.2192

1 Индийская рупия

0.0235

1 Британский фунт стерлингов

2.4076

100 Индонезийских рупий

0.0121

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2054

1 Швейцарский франк

1.8754

1 Израильский шекель

0.5201

1 Канадский доллар

1.3516

1 Кувейтский динар

5.6193

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4209

1 Мексиканское песо

0.0830

1 Молдавский лей

0.0973

1 Египетский фунт

0.1083

1 Норвежская крона

0.2008

100 Узбекских сум

0.0161

1 Польский злотый

0.4583

1 Сингапурский доллар

1.2881

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4547

1 Турецкая лира

0.2396

1 Тайваньский доллар

0.0610

1 Таджикский сомони

0.1505

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0609

100 Японских йен

1.6116

1 Новозеландский доллар

1.2520

Золото (1 унция)

3074.7815

Серебро (1 унция)

47.1186

Платина (1 унция)

2126.7170

Палладий (1 унция)

4011.9320
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.02.2021)

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