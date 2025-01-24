Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,7766 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,7% - до 1,7015 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7766 100 российских рублей 1,7015 1 австралийский доллар 1,0738 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,9079 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1188 1 чешская крона 0,0708 1 китайский юань 0,2345 1 датская крона 0,2381 1 грузинский лари 0,5926 1 гонконгский доллар 0,2183 1 индийская рупия 0,0197 1 британский фунт 2,1072 10 000 иранских риалов 0,0295 1 шведская крона 0,1550 1 швейцарский франк 1,8773 1 израильский шекель 0,4746 1 канадский доллар 1,1856 1 кувейтский динар 5,5196 100 казахстанских тенге 0,3265 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4336 1 молдавский лей 0,0911 1 норвежская крона 0,1514 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6098 1 польский злотый 0,4216 1 румынский лей 0,3570 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2601 1 Риал Саудовской Аравии 0,4532 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2155 1 Турецкая лира 0,0476 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0405 100 Японских йен 1,0950 1 Новозеландский доллар 0,9699 Золото 4713,7600 Серебро 52,3375 Платина 1625,0980 Палладий 1709,4265 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.01.2025)