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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 января 2025 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 1,7766 маната, курс 100 российских рублей понизился на 0,7% - до 1,7015 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7766

100 российских рублей

1,7015

1 австралийский доллар

1,0738

1 белорусский рубль

0,4868

1 болгарский лев

0,9079

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1188

1 чешская крона

0,0708

1 китайский юань

0,2345

1 датская крона

0,2381

1 грузинский лари

0,5926

1 гонконгский доллар

0,2183

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,1072

10 000 иранских риалов

0,0295

1 шведская крона

0,1550

1 швейцарский франк

1,8773

1 израильский шекель

0,4746

1 канадский доллар

1,1856

1 кувейтский динар

5,5196

100 казахстанских тенге

0,3265

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4336

1 молдавский лей

0,0911

1 норвежская крона

0,1514

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6098

1 польский злотый

0,4216

1 румынский лей

0,3570

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2601

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2155

1 Турецкая лира

0,0476

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0405

100 Японских йен

1,0950

1 Новозеландский доллар

0,9699

Золото

4713,7600

Серебро

52,3375

Платина

1625,0980

Палладий

1709,4265
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.01.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.01.2025)

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