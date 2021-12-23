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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% - до 1,9277, курс рубля на 0,43% - до 0,0231 маната.
Финансы
23 декабря 2021 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% - до 1,9277, курс рубля на 0,43% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9277

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2256

1 Аргентинское песо

0,0166

1 Белорусский рубль

0,6727

1 Бразильский реал

0,3003

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1081

100 Вон Республики Корея

0,1433

1 Чешская крона

0,0769

100 Чилийских песо

0,1974

1 Китайский юань

0,2669

1 Датская крона

0,2592

1 Грузинский лари

0,5499

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2692

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1873

1 Швейцарский франк

1,8497

1 Израильский шекель

0,5376

1 Канадский доллар

1,3238

1 Кувейтский динар

5,6166

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4044

1 Мексиканское песо

0,0820

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1916

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4159

1 Сингапурский доллар

1,2490

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3760

1 Турецкая лира

0,1411

1 Тайваньский доллар

0,0613

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0624

100 Японских йен

1,4893

1 Новозеландский доллар

1,1579

Золото (1 унция)

3070,6165

Серебро (1 унция)

38,8865

Платина (1 унция)

1648,8640

Палладий (1 унция)

3159,8070
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2021)

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