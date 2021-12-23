Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% - до 1,9277, курс рубля на 0,43% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9277
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2256
|
1 Аргентинское песо
|
0,0166
|
1 Белорусский рубль
|
0,6727
|
1 Бразильский реал
|
0,3003
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1081
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1433
|
1 Чешская крона
|
0,0769
|
100 Чилийских песо
|
0,1974
|
1 Китайский юань
|
0,2669
|
1 Датская крона
|
0,2592
|
1 Грузинский лари
|
0,5499
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2692
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1873
|
1 Швейцарский франк
|
1,8497
|
1 Израильский шекель
|
0,5376
|
1 Канадский доллар
|
1,3238
|
1 Кувейтский динар
|
5,6166
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4044
|
1 Мексиканское песо
|
0,0820
|
1 Молдавский лей
|
0,0954
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1916
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4159
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2490
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3760
|
1 Турецкая лира
|
0,1411
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0624
|
100 Японских йен
|
1,4893
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1579
|
Золото (1 унция)
|
3070,6165
|
Серебро (1 унция)
|
38,8865
|
Платина (1 унция)
|
1648,8640
|
Палладий (1 унция)
|
3159,8070