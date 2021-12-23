Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% - до 1,9277, курс рубля на 0,43% - до 0,0231 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,58% - до 1,9277, курс рубля на 0,43% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9277 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2256 1 Аргентинское песо 0,0166 1 Белорусский рубль 0,6727 1 Бразильский реал 0,3003 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1081 100 Вон Республики Корея 0,1433 1 Чешская крона 0,0769 100 Чилийских песо 0,1974 1 Китайский юань 0,2669 1 Датская крона 0,2592 1 Грузинский лари 0,5499 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2692 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1873 1 Швейцарский франк 1,8497 1 Израильский шекель 0,5376 1 Канадский доллар 1,3238 1 Кувейтский динар 5,6166 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4044 1 Мексиканское песо 0,0820 1 Молдавский лей 0,0954 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1916 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4159 1 Сингапурский доллар 1,2490 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3760 1 Турецкая лира 0,1411 1 Тайваньский доллар 0,0613 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0624 100 Японских йен 1,4893 1 Новозеландский доллар 1,1579 Золото (1 унция) 3070,6165 Серебро (1 унция) 38,8865 Платина (1 унция) 1648,8640 Палладий (1 унция) 3159,8070 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.12.2021)