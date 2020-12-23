Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2020)

По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,32%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,32% - до 2,0717 маната, курс рубля упал на 1,32% - до 0,0224 маната.