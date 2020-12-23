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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2020) По данным ЦБА, курс евро снизился на 0,32%
Финансы
23 декабря 2020 г. 10:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,32% - до 2,0717 маната, курс рубля упал на 1,32% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0717

1 Российский рубль

0.0224

1 Австралийский доллар

1.2838

1 Аргентинское песо

0.0204

1 Белорусский рубль

0.6617

1 Бразильский реал

0.3293

1 Дирхам ОАЭ

0.4629

1 Южноафриканский рэнд

0.1160

100 Вон Республики Корея

0.1533

1 Чешская крона

0.0787

100 Чилийских песо

0.2347

1 Китайский юань

0.2596

1 Датская крона

0.2785

1 Грузинский лари

0.5199

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2790

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2042

1 Швейцарский франк

1.9145

1 Израильский шекель

0.5260

1 Канадский доллар

1.3188

1 Кувейтский динар

5.5797

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1121

1 Малазийский ринггит

0.4185

1 Мексиканское песо

0.0845

1 Молдавский лей

0.0986

1 Египетский фунт

0.1081

1 Норвежская крона

0.1946

100 Узбекских сум

0.0162

1 Польский злотый

0.4596

1 Сингапурский доллар

1.2737

1 Саудовский риал

0.4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4514

1 Турецкая лира

0.2222

1 Тайваньский доллар

0.0604

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0600

100 Японских йен

1.6431

1 Новозеландский доллар

1.1993

Золото (1 унция)

3173.4240

Серебро (1 унция)

43.1208

Платина (1 унция)

1716.2180

Палладий (1 унция)

3948.3860
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2020)

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