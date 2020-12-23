Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,32% - до 2,0717 маната, курс рубля упал на 1,32% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0717
|
1 Российский рубль
|
0.0224
|
1 Австралийский доллар
|
1.2838
|
1 Аргентинское песо
|
0.0204
|
1 Белорусский рубль
|
0.6617
|
1 Бразильский реал
|
0.3293
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1160
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1533
|
1 Чешская крона
|
0.0787
|
100 Чилийских песо
|
0.2347
|
1 Китайский юань
|
0.2596
|
1 Датская крона
|
0.2785
|
1 Грузинский лари
|
0.5199
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2790
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2042
|
1 Швейцарский франк
|
1.9145
|
1 Израильский шекель
|
0.5260
|
1 Канадский доллар
|
1.3188
|
1 Кувейтский динар
|
5.5797
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4185
|
1 Мексиканское песо
|
0.0845
|
1 Молдавский лей
|
0.0986
|
1 Египетский фунт
|
0.1081
|
1 Норвежская крона
|
0.1946
|
100 Узбекских сум
|
0.0162
|
1 Польский злотый
|
0.4596
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2737
|
1 Саудовский риал
|
0.4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4514
|
1 Турецкая лира
|
0.2222
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0604
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0600
|
100 Японских йен
|
1.6431
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1993
|
Золото (1 унция)
|
3173.4240
|
Серебро (1 унция)
|
43.1208
|
Платина (1 унция)
|
1716.2180
|
Палладий (1 унция)
|
3948.3860