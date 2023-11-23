Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8533 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0193 маната.