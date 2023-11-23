Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8533 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0193 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8533
|
1 Российский рубль
|
0,0193
|
1 Австралийский доллар
|
1,1139
|
1 Аргентинское песо
|
0,0048
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3464
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0902
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1308
|
1 Чешская крона
|
0,0758
|
100 Чилийских песо
|
0,1946
|
1 Китайский юань
|
0,2379
|
1 Датская крона
|
0,2486
|
1 Грузинский лари
|
0,6276
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1253
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1627
|
1 Швейцарский франк
|
1,9251
|
1 Израильский шекель
|
0,4553
|
1 Канадский доллар
|
1,2424
|
1 Кувейтский динар
|
5,5175
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3628
|
1 Мексиканское песо
|
0,0989
|
1 Молдавский лей
|
0,0957
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1582
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4245
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2678
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2626
|
1 Турецкая лира
|
0,0589
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0538
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0471
|
100 Японских йен
|
1,1394
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0282
|
Золото (1 унция)
|
3390,8200
|
Серебро (1 унция)
|
40,2438
|
Платина (1 унция)
|
1577,6935
|
Палладиум (1 унция)
|
1805,1280