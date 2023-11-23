О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 ноября 2023 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,1% - до 1,8533 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0193 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8533

1 Российский рубль

0,0193

1 Австралийский доллар

1,1139

1 Аргентинское песо

0,0048

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3464

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0902

100 Вон Республики Корея

0,1308

1 Чешская крона

0,0758

100 Чилийских песо

0,1946

1 Китайский юань

0,2379

1 Датская крона

0,2486

1 Грузинский лари

0,6276

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1253

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1627

1 Швейцарский франк

1,9251

1 Израильский шекель

0,4553

1 Канадский доллар

1,2424

1 Кувейтский динар

5,5175

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3628

1 Мексиканское песо

0,0989

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1582

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4245

1 Сингапурский доллар

1,2678

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2626

1 Турецкая лира

0,0589

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0471

100 Японских йен

1,1394

1 Новозеландский доллар

1,0282

Золото (1 унция)

3390,8200

Серебро (1 унция)

40,2438

Платина (1 унция)

1577,6935

Палладиум (1 унция)

1805,1280
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.11.2023)

Другие новости из категории

Таджикистан и ЕАБР подписали инвестиционное соглашение
Таджикистан и ЕАБР подписали инвестиционное соглашение
23 ноября 2023 г. 09:06
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.11.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.11.2023)
23 ноября 2023 г. 09:06
Разработаны критерии для определения риск-ориентированного подхода в банковском секторе Азербайджана
Разработаны критерии для определения риск-ориентированного подхода в банковском секторе Азербайджана
22 ноября 2023 г. 17:31
Президент Турции: Есть высокая вероятность того, что лира укрепится
Президент Турции: Есть высокая вероятность того, что лира укрепится
22 ноября 2023 г. 15:11
Рэнкинг страховых компаний в Азербайджане по сумме страховых выплат (январь-октябрь 2023 г.)
Рэнкинг страховых компаний в Азербайджане по сумме страховых выплат (январь-октябрь 2023 г.)
22 ноября 2023 г. 14:48
Рэнкинг страховых компаний в Азербайджане по сумме страховых взносов (январь-октябрь 2023 г.)
Рэнкинг страховых компаний в Азербайджане по сумме страховых взносов (январь-октябрь 2023 г.)
22 ноября 2023 г. 14:40
Предлагается создать единый фонд финансирования стран-участниц SPECA
Предлагается создать единый фонд финансирования стран-участниц SPECA
22 ноября 2023 г. 14:34
ЦБА назвал чаще всего используемые мошенниками для присвоения карточных данных методы
ЦБА назвал чаще всего используемые мошенниками для присвоения карточных данных методы
22 ноября 2023 г. 13:55
В Азербайджане создана новая НБКО
В Азербайджане создана новая НБКО
22 ноября 2023 г. 13:14
Страховой рынок Азербайджана вырос на 28%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 28%
22 ноября 2023 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi