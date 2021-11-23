Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,36% - до 1,9100, курс рубля понизился на 2,16% - до 0,0227 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9100 1 Российский рубль 0,0227 1 Австралийский доллар 1,2280 1 Аргентинское песо 0,0169 1 Белорусский рубль 0,6785 1 Бразильский реал 0,3037 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1072 100 Вон Республики Корея 0,1429 1 Чешская крона 0,0750 100 Чилийских песо 0,2094 1 Китайский юань 0,2662 1 Датская крона 0,2568 1 Грузинский лари 0,5463 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,2767 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1889 1 Швейцарский франк 1,8225 1 Израильский шекель 0,5498 1 Канадский доллар 1,3378 1 Кувейтский динар 5,6183 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4055 1 Мексиканское песо 0,0809 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1079 1 Норвежская крона 0,1901 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4057 1 Сингапурский доллар 1,2445 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3760 1 Турецкая лира 0,1489 1 Тайваньский доллар 0,0612 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0635 100 Японских йен 1,4768 1 Новозеландский доллар 1,1784 Золото (1 унция) 3073,8295 Серебро (1 унция) 41,2930 Платина (1 унция) 1739,7205 Палладий (1 унция) 3382,5580 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.11.2021)