Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,36% - до 1,9100, курс рубля понизился на 2,16% - до 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9100
|
1 Российский рубль
|
0,0227
|
1 Австралийский доллар
|
1,2280
|
1 Аргентинское песо
|
0,0169
|
1 Белорусский рубль
|
0,6785
|
1 Бразильский реал
|
0,3037
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1072
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1429
|
1 Чешская крона
|
0,0750
|
100 Чилийских песо
|
0,2094
|
1 Китайский юань
|
0,2662
|
1 Датская крона
|
0,2568
|
1 Грузинский лари
|
0,5463
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2767
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1889
|
1 Швейцарский франк
|
1,8225
|
1 Израильский шекель
|
0,5498
|
1 Канадский доллар
|
1,3378
|
1 Кувейтский динар
|
5,6183
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4055
|
1 Мексиканское песо
|
0,0809
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,1079
|
1 Норвежская крона
|
0,1901
|
100 Узбекских сум
|
0,0158
|
1 Польский злотый
|
0,4057
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2445
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3760
|
1 Турецкая лира
|
0,1489
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0612
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0635
|
100 Японских йен
|
1,4768
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1784
|
Золото (1 унция)
|
3073,8295
|
Серебро (1 унция)
|
41,2930
|
Платина (1 унция)
|
1739,7205
|
Палладий (1 унция)
|
3382,5580