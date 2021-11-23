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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 ноября 2021 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,36% - до 1,9100, курс рубля понизился на 2,16% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9100

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,2280

1 Аргентинское песо

0,0169

1 Белорусский рубль

0,6785

1 Бразильский реал

0,3037

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1072

100 Вон Республики Корея

0,1429

1 Чешская крона

0,0750

100 Чилийских песо

0,2094

1 Китайский юань

0,2662

1 Датская крона

0,2568

1 Грузинский лари

0,5463

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,2767

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1889

1 Швейцарский франк

1,8225

1 Израильский шекель

0,5498

1 Канадский доллар

1,3378

1 Кувейтский динар

5,6183

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4055

1 Мексиканское песо

0,0809

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1079

1 Норвежская крона

0,1901

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4057

1 Сингапурский доллар

1,2445

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3760

1 Турецкая лира

0,1489

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0635

100 Японских йен

1,4768

1 Новозеландский доллар

1,1784

Золото (1 унция)

3073,8295

Серебро (1 унция)

41,2930

Платина (1 унция)

1739,7205

Палладий (1 унция)

3382,5580
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.11.2021)

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