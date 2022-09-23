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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 сентября 2022 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,6703, курс рубля повысился на 2,5%, до 0,0285 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6703

1 Российский рубль

0,0285

1 Австралийский доллар

1,1246

1 Аргентинское песо

0,0117

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3323

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0964

100 Вон Республики Корея

0,1205

1 Чешская крона

0,0677

100 Чилийских песо

0,1799

1 Китайский юань

0,2395

1 Датская крона

0,2246

1 Грузинский лари

0,6010

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0210

1 Британский фунт стерлингов

1,9099

100 Индонезийских рупий

0, 0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1531

1 Швейцарский франк

1,7378

1 Израильский шекель

0,4873

1 Канадский доллар

1,2601

1 Кувейтский динар

5,4899

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,3720

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0877

1 Египетский фунт

0,0873

1 Норвежская крона

0,1630

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3513

1 Сингапурский доллар

1,1976

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1898

1 Турецкая лира

0,0927

1 Тайваньский доллар

0,0536

1 Таджикский сомони

0,1674

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1948

1 Новозеландский доллар

0,9905

Золото (1 унция)

2836,7730

Серебро (1 унция)

33,2374

Платина (1 унция)

1525,0785

Палладий (1 унция)

3644,0775
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2022)

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