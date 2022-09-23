Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,6703, курс рубля повысился на 2,5%, до 0,0285 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6703 1 Российский рубль 0,0285 1 Австралийский доллар 1,1246 1 Аргентинское песо 0,0117 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3323 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0964 100 Вон Республики Корея 0,1205 1 Чешская крона 0,0677 100 Чилийских песо 0,1799 1 Китайский юань 0,2395 1 Датская крона 0,2246 1 Грузинский лари 0,6010 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0210 1 Британский фунт стерлингов 1,9099 100 Индонезийских рупий 0, 0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1531 1 Швейцарский франк 1,7378 1 Израильский шекель 0,4873 1 Канадский доллар 1,2601 1 Кувейтский динар 5,4899 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,3720 1 Мексиканское песо 0,0852 1 Молдавский лей 0,0877 1 Египетский фунт 0,0873 1 Норвежская крона 0,1630 100 Узбекских сум 0,0155 1 Польский злотый 0,3513 1 Сингапурский доллар 1,1976 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1898 1 Турецкая лира 0,0927 1 Тайваньский доллар 0,0536 1 Таджикский сомони 0,1674 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1948 1 Новозеландский доллар 0,9905 Золото (1 унция) 2836,7730 Серебро (1 унция) 33,2374 Платина (1 унция) 1525,0785 Палладий (1 унция) 3644,0775 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.09.2022)