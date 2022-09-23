Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2022)

|
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6703
|
1 Российский рубль
|
0,0285
|
1 Австралийский доллар
|
1,1246
|
1 Аргентинское песо
|
0,0117
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3323
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0964
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1205
|
1 Чешская крона
|
0,0677
|
100 Чилийских песо
|
0,1799
|
1 Китайский юань
|
0,2395
|
1 Датская крона
|
0,2246
|
1 Грузинский лари
|
0,6010
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0210
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9099
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1531
|
1 Швейцарский франк
|
1,7378
|
1 Израильский шекель
|
0,4873
|
1 Канадский доллар
|
1,2601
|
1 Кувейтский динар
|
5,4899
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3720
|
1 Мексиканское песо
|
0,0852
|
1 Молдавский лей
|
0,0877
|
1 Египетский фунт
|
0,0873
|
1 Норвежская крона
|
0,1630
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3513
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1976
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1898
|
1 Турецкая лира
|
0,0927
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0536
|
1 Таджикский сомони
|
0,1674
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1948
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9905
|
Золото (1 унция)
|
2836,7730
|
Серебро (1 унция)
|
33,2374
|
Платина (1 унция)
|
1525,0785
|
Палладий (1 унция)
|
3644,0775