Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,8918 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0186 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8918
|
1 Российский рубль
|
0,0186
|
1 Австралийский доллар
|
1,1428
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3044
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0946
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1270
|
1 Чешская крона
|
0,0754
|
100 Чилийских песо
|
0,1848
|
1 Китайский юань
|
0,2382
|
1 Датская крона
|
0,2535
|
1 Грузинский лари
|
0,6292
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2286
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1662
|
1 Швейцарский франк
|
1,9959
|
1 Израильский шекель
|
0,4580
|
1 Канадский доллар
|
1,2505
|
1 Кувейтский динар
|
5,5628
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3881
|
1 Мексиканское песо
|
0,0873
|
1 Молдавский лей
|
0,0977
|
1 Египетский фунт
|
0,0348
|
1 Норвежская крона
|
0,1607
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4415
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2997
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2902
|
1 Турецкая лира
|
0,0501
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0531
|
1 Таджикский сомони
|
0,1604
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1663
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0461
|
Золото (1 унция)
|
4239,0095
|
Серебро (1 унция)
|
49,6719
|
Платина (1 унция)
|
1623,3300
|
Палладиум (1 унция)
|
1587,9700