Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,8918 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8918 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1428 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3044 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0946 100 Вон Республики Корея 0,1270 1 Чешская крона 0,0754 100 Чилийских песо 0,1848 1 Китайский юань 0,2382 1 Датская крона 0,2535 1 Грузинский лари 0,6292 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2286 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1662 1 Швейцарский франк 1,9959 1 Израильский шекель 0,4580 1 Канадский доллар 1,2505 1 Кувейтский динар 5,5628 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3881 1 Мексиканское песо 0,0873 1 Молдавский лей 0,0977 1 Египетский фунт 0,0348 1 Норвежская крона 0,1607 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4415 1 Сингапурский доллар 1,2997 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2902 1 Турецкая лира 0,0501 1 Тайваньский доллар 0,0531 1 Таджикский сомони 0,1604 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1663 1 Новозеландский доллар 1,0461 Золото (1 унция) 4239,0095 Серебро (1 унция) 49,6719 Платина (1 унция) 1623,3300 Палладиум (1 унция) 1587,9700 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.08.2024)