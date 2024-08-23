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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 августа 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,8918 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8918

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1428

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3044

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0946

100 Вон Республики Корея

0,1270

1 Чешская крона

0,0754

100 Чилийских песо

0,1848

1 Китайский юань

0,2382

1 Датская крона

0,2535

1 Грузинский лари

0,6292

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2286

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1662

1 Швейцарский франк

1,9959

1 Израильский шекель

0,4580

1 Канадский доллар

1,2505

1 Кувейтский динар

5,5628

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3881

1 Мексиканское песо

0,0873

1 Молдавский лей

0,0977

1 Египетский фунт

0,0348

1 Норвежская крона

0,1607

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4415

1 Сингапурский доллар

1,2997

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2902

1 Турецкая лира

0,0501

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1604

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1663

1 Новозеландский доллар

1,0461

Золото (1 унция)

4239,0095

Серебро (1 унция)

49,6719

Платина (1 унция)

1623,3300

Палладиум (1 унция)

1587,9700
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.08.2024)

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