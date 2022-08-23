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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 августа 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,02%, до 1,6891, курс рубля - на 1,05%, до 0,0283 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6891

1 Российский рубль

0,0283

1 Австралийский доллар

1,1711

1 Аргентинское песо

0,0124

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3296

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1000

100 Вон Республики Корея

0,1266

1 Чешская крона

0,0685

100 Чилийских песо

0,1805

1 Китайский юань

0,2481

1 Датская крона

0,2271

1 Грузинский лари

0,6096

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0001

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1585

1 Швейцарский франк

1,7628

1 Израильский шекель

0,5166

1 Канадский доллар

1,3043

1 Кувейтский динар

5,5242

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3787

1 Мексиканское песо

0,0845

1 Молдавский лей

0,0885

1 Египетский фунт

0,0888

1 Норвежская крона

0,1731

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3548

1 Сингапурский доллар

1,2168

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2205

1 Турецкая лира

0,0939

1 Тайваньский доллар

0,0563

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0465

100 Японских йен

1,2383

1 Новозеландский доллар

1,0512

Золото (1 унция)

2952,5260

Серебро (1 унция)

32,1598

Платина (1 унция)

1491,2230

Палладий (1 унция)

3444,2000
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.08.2022)

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