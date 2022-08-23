Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,02%, до 1,6891, курс рубля - на 1,05%, до 0,0283 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6891
|
1 Российский рубль
|
0,0283
|
1 Австралийский доллар
|
1,1711
|
1 Аргентинское песо
|
0,0124
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3296
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1000
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1266
|
1 Чешская крона
|
0,0685
|
100 Чилийских песо
|
0,1805
|
1 Китайский юань
|
0,2481
|
1 Датская крона
|
0,2271
|
1 Грузинский лари
|
0,6096
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0001
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1585
|
1 Швейцарский франк
|
1,7628
|
1 Израильский шекель
|
0,5166
|
1 Канадский доллар
|
1,3043
|
1 Кувейтский динар
|
5,5242
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3787
|
1 Мексиканское песо
|
0,0845
|
1 Молдавский лей
|
0,0885
|
1 Египетский фунт
|
0,0888
|
1 Норвежская крона
|
0,1731
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3548
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2168
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2205
|
1 Турецкая лира
|
0,0939
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0563
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0465
|
100 Японских йен
|
1,2383
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0512
|
Золото (1 унция)
|
2952,5260
|
Серебро (1 унция)
|
32,1598
|
Платина (1 унция)
|
1491,2230
|
Палладий (1 унция)
|
3444,2000