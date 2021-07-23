Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/afefcce9-9ca2-3638-85ff-33587779114e.jpeg https://static.report.az/photo/afefcce9-9ca2-3638-85ff-33587779114e.jpeg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,25% - до 2,0009, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0009 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2542 1 Аргентинское песо 0,0176 1 Белорусский рубль 0,6763 1 Бразильский реал 0,3268 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1155 100 Вон Республики Корея 0,1478 1 Чешская крона 0,0780 100 Чилийских песо 0,2254 1 Китайский юань 0,2627 1 Датская крона 0,2690 1 Грузинский лари 0,5475 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3392 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1958 1 Швейцарский франк 1,8479 1 Израильский шекель 0,5192 1 Канадский доллар 1,3525 1 Кувейтский динар 5,6511 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4026 1 Мексиканское песо 0,0846 1 Молдавский лей 0,0939 1 Египетский фунт 0,1085 1 Норвежская крона 0,1921 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4383 1 Сингапурский доллар 1,2502 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4174 1 Турецкая лира 0,1985 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0627 100 Японских йен 1,5419 1 Новозеландский доллар 1,1858 Золото (1 унция) 3065,5335 Серебро (1 унция) 43,0933 Платина (1 унция) 1860,9220 Палладий (1 унция) 4538,5265 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.07.2021)