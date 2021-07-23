Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,25% - до 2,0009, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0009
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2542
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6763
|
1 Бразильский реал
|
0,3268
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1155
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1478
|
1 Чешская крона
|
0,0780
|
100 Чилийских песо
|
0,2254
|
1 Китайский юань
|
0,2627
|
1 Датская крона
|
0,2690
|
1 Грузинский лари
|
0,5475
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3392
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1958
|
1 Швейцарский франк
|
1,8479
|
1 Израильский шекель
|
0,5192
|
1 Канадский доллар
|
1,3525
|
1 Кувейтский динар
|
5,6511
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4026
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0939
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,1921
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4383
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2502
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4174
|
1 Турецкая лира
|
0,1985
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0627
|
100 Японских йен
|
1,5419
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1858
|
Золото (1 унция)
|
3065,5335
|
Серебро (1 унция)
|
43,0933
|
Платина (1 унция)
|
1860,9220
|
Палладий (1 унция)
|
4538,5265