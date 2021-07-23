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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 июля 2021 г. 10:02
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,25% - до 2,0009, курс рубля вырос на 0,44% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0009

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2542

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6763

1 Бразильский реал

0,3268

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1155

100 Вон Республики Корея

0,1478

1 Чешская крона

0,0780

100 Чилийских песо

0,2254

1 Китайский юань

0,2627

1 Датская крона

0,2690

1 Грузинский лари

0,5475

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3392

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1958

1 Швейцарский франк

1,8479

1 Израильский шекель

0,5192

1 Канадский доллар

1,3525

1 Кувейтский динар

5,6511

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4026

1 Мексиканское песо

0,0846

1 Молдавский лей

0,0939

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,1921

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4383

1 Сингапурский доллар

1,2502

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4174

1 Турецкая лира

0,1985

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0627

100 Японских йен

1,5419

1 Новозеландский доллар

1,1858

Золото (1 унция)

3065,5335

Серебро (1 унция)

43,0933

Платина (1 унция)

1860,9220

Палладий (1 унция)

4538,5265
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.07.2022)

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