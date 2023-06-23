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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2023) Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,50%, составив 1,8587 маната, курс рубля повысился на 0,99% - до 0,0204 маната.
Финансы
23 июня 2023 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,50%, составив 1,8587 маната, курс рубля повысился на 0,99% - до 0,0204 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8587

1 Российский рубль

0,0204

1 Австралийский доллар

1,1382

1 Аргентинское песо

0,0067

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3564

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0913

100 Вон Республики Корея

0,1303

1 Чешская крона

0,0785

100 Чилийских песо

0,2113

1 Китайский юань

0,2368

1 Датская крона

0,2496

1 Грузинский лари

0,6490

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

2,1603

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1583

1 Швейцарский франк

1,8949

1 Израильский шекель

0,4685

1 Канадский доллар

1,2887

1 Кувейтский динар

5,5310

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0195

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3636

1 Мексиканское песо

0,0986

1 Молдавский лей

0,0947

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1581

100 Узбекских сумов

0,0148

1 Польский злотый

0,4197

1 Сингапурский доллар

1,2597

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2794

1 Турецкая лира

0,0672

1 Тайваньский доллар

0,0549

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1881

1 Новозеландский доллар

1,0442

Золото (1 унция)

3258,1520

Серебро (1 унция)

37,8950

Платина (1 унция)

1571,9135

Палладиум (1 унция)

2192,1925
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.06.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.06.2023)

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