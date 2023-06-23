Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,50%, составив 1,8587 маната, курс рубля повысился на 0,99% - до 0,0204 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8587
|
1 Российский рубль
|
0,0204
|
1 Австралийский доллар
|
1,1382
|
1 Аргентинское песо
|
0,0067
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3564
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0913
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1303
|
1 Чешская крона
|
0,0785
|
100 Чилийских песо
|
0,2113
|
1 Китайский юань
|
0,2368
|
1 Датская крона
|
0,2496
|
1 Грузинский лари
|
0,6490
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1603
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1583
|
1 Швейцарский франк
|
1,8949
|
1 Израильский шекель
|
0,4685
|
1 Канадский доллар
|
1,2887
|
1 Кувейтский динар
|
5,5310
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3636
|
1 Мексиканское песо
|
0,0986
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1581
|
100 Узбекских сумов
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4197
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2597
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2794
|
1 Турецкая лира
|
0,0672
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0549
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1881
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0442
|
Золото (1 унция)
|
3258,1520
|
Серебро (1 унция)
|
37,8950
|
Платина (1 унция)
|
1571,9135
|
Палладиум (1 унция)
|
2192,1925