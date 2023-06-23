Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,50%, составив 1,8587 маната, курс рубля повысился на 0,99% - до 0,0204 маната.

https://static.report.az/photo/fc008375-e632-3947-9b0f-3deb32930566.jpg https://static.report.az/photo/fc008375-e632-3947-9b0f-3deb32930566.jpg

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,50%, составив 1,8587 маната, курс рубля повысился на 0,99% - до 0,0204 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8587 1 Российский рубль 0,0204 1 Австралийский доллар 1,1382 1 Аргентинское песо 0,0067 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3564 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0913 100 Вон Республики Корея 0,1303 1 Чешская крона 0,0785 100 Чилийских песо 0,2113 1 Китайский юань 0,2368 1 Датская крона 0,2496 1 Грузинский лари 0,6490 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 2,1603 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1583 1 Швейцарский франк 1,8949 1 Израильский шекель 0,4685 1 Канадский доллар 1,2887 1 Кувейтский динар 5,5310 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0195 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3636 1 Мексиканское песо 0,0986 1 Молдавский лей 0,0947 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1581 100 Узбекских сумов 0,0148 1 Польский злотый 0,4197 1 Сингапурский доллар 1,2597 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2794 1 Турецкая лира 0,0672 1 Тайваньский доллар 0,0549 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1881 1 Новозеландский доллар 1,0442 Золото (1 унция) 3258,1520 Серебро (1 унция) 37,8950 Платина (1 унция) 1571,9135 Палладиум (1 унция) 2192,1925 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.06.2023)