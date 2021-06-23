Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/e2e83616-0a63-30c5-9869-f31adc35e43a.jpg https://static.report.az/photo/e2e83616-0a63-30c5-9869-f31adc35e43a.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 2,0264, курс рубля остался на уровне 0,0233 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0264 1 Российский рубль 0,0233 1 Австралийский доллар 1,2822 1 Аргентинское песо 0,0178 1 Белорусский рубль 0,6702 1 Бразильский реал 0,3428 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1191 100 Вон Республики Корея 0,1496 1 Чешская крона 0,0795 100 Чилийских песо 0,2290 1 Китайский юань 0, 2623 1 Датская крона 0,2725 1 Грузинский лари 0, 5388 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3680 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2002 1 Швейцарский франк 1,8485 1 Израильский шекель 0, 5218 1 Канадский доллар 1,3794 1 Кувейтский динар 5,6455 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4081 1 Мексиканское песо 0,0834 1 Молдавский лей 0,0946 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0, 1987 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4487 1 Сингапурский доллар 1,2633 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4250 1 Турецкая лира 0,1963 1 Тайваньский доллар 0,0608 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0621 100 Японских йен 1,5344 1 Новозеландский доллар 1,1909 Золото (1 унция) 3029,5700 Серебро (1 унция) 44,1602 Платина (1 унция) 1845,1205 Палладий (1 унция) 4398,1890 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.06.2021)