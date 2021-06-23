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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 июня 2021 г. 09:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 2,0264, курс рубля остался на уровне 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0264

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2822

1 Аргентинское песо

0,0178

1 Белорусский рубль

0,6702

1 Бразильский реал

0,3428

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1191

100 Вон Республики Корея

0,1496

1 Чешская крона

0,0795

100 Чилийских песо

0,2290

1 Китайский юань

0, 2623

1 Датская крона

0,2725

1 Грузинский лари

0, 5388

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3680

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2002

1 Швейцарский франк

1,8485

1 Израильский шекель

0, 5218

1 Канадский доллар

1,3794

1 Кувейтский динар

5,6455

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4081

1 Мексиканское песо

0,0834

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0, 1987

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4487

1 Сингапурский доллар

1,2633

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4250

1 Турецкая лира

0,1963

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0621

100 Японских йен

1,5344

1 Новозеландский доллар

1,1909

Золото (1 унция)

3029,5700

Серебро (1 унция)

44,1602

Платина (1 унция)

1845,1205

Палладий (1 унция)

4398,1890
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.06.2021)

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