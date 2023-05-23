Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, составив 1,8374 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0212 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8374
|
1 Российский рубль
|
0,0212
|
1 Австралийский доллар
|
1,1305
|
1 Аргентинское песо
|
0,0073
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3422
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0884
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1297
|
1 Чешская крона
|
0,0775
|
100 Чилийских песо
|
0,2135
|
1 Китайский юань
|
0,2412
|
1 Датская крона
|
0,2467
|
1 Грузинский лари
|
0,6689
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1140
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1608
|
1 Швейцарский франк
|
1,8919
|
1 Израильский шекель
|
0,4649
|
1 Канадский доллар
|
1,2593
|
1 Кувейтский динар
|
5,5334
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3729
|
1 Мексиканское песо
|
0,0950
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0549
|
1 Норвежская крона
|
0,1557
|
100 Узбекских сумов
|
0,0148
|
1 Польский злотый
|
0,4085
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2636
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2727
|
1 Турецкая лира
|
0,0857
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0554
|
1 Таджикский сомони
|
0,1563
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2279
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0684
|
Золото (1 унция)
|
3337,0150
|
Серебро (1 унция)
|
40,0155
|
Платина (1 унция)
|
1819,8585
|
Палладий (1 унция)
|
2527,0925