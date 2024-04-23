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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 апреля 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,8109 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0182 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8109

1 Российский рубль

0,0182

1 Австралийский доллар

1,0974

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3290

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0886

100 Вон Республики Корея

0,1234

1 Чешская крона

0,0717

100 Чилийских песо

0,1783

1 Китайский юань

0,2346

1 Датская крона

0,2427

1 Грузинский лари

0,6358

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,0991

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1562

1 Швейцарский франк

1,8631

1 Израильский шекель

0,4505

1 Канадский доллар

1,2406

1 Кувейтский динар

5,5152

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3558

1 Мексиканское песо

0,0992

1 Молдавский лей

0,0952

1 Египетский фунт

0,0353

1 Норвежская крона

0,1547

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4195

1 Сингапурский доллар

1,2477

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2346

1 Турецкая лира

0,0521

1 Тайваньский доллар

0,0521

1 Таджикский сомони

0,1551

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0428

100 Японских йен

1,0985

1 Новозеландский доллар

1,0055

Золото (1 унция)

3920,3360

Серебро (1 унция)

45,8422

Платина (1 унция)

1552,2530

Палладиум (1 унция)

1700,8245
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.04.2024)

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