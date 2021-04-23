О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
23 апреля 2021 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 2,0440 маната, курс рубля на 1,35% - до 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0440

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,3147

1 Аргентинское песо

0,0183

1 Белорусский рубль

0,6598

1 Бразильский реал

0,3121

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1189

100 Вон Республики Корея

0,1519

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2405

1 Китайский юань

0,2617

1 Датская крона

0,2749

1 Грузинский лари

0,4933

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0227

1 Британский фунт стерлингов

2,3565

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2018

1 Швейцарский франк

1,8542

1 Израильский шекель

0,5214

1 Канадский доллар

1,3629

1 Кувейтский динар

5,6453

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4138

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2038

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4477

1 Сингапурский доллар

1,2792

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4394

1 Турецкая лира

0,2043

1 Тайваньский доллар

0,0605

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,5757

1 Новозеландский доллар

1,2198

Золото (1 унция)

3034,6870

Серебро (1 унция)

44,4751

Платина (1 унция)

2054,1270

Палладий (1 унция)

4834,7320
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.04.2021)

Новости партнеров

Самое читаемое

Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
22 апреля 2021 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi