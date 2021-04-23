Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 2,0440 маната, курс рубля на 1,35% - до 0,0225 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0440
|
1 Российский рубль
|
0,0225
|
1 Австралийский доллар
|
1,3147
|
1 Аргентинское песо
|
0,0183
|
1 Белорусский рубль
|
0,6598
|
1 Бразильский реал
|
0,3121
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1189
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1519
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2405
|
1 Китайский юань
|
0,2617
|
1 Датская крона
|
0,2749
|
1 Грузинский лари
|
0,4933
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3565
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2018
|
1 Швейцарский франк
|
1,8542
|
1 Израильский шекель
|
0,5214
|
1 Канадский доллар
|
1,3629
|
1 Кувейтский динар
|
5,6453
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4138
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0946
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2038
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4477
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2792
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4394
|
1 Турецкая лира
|
0,2043
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0605
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,5757
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2198
|
Золото (1 унция)
|
3034,6870
|
Серебро (1 унция)
|
44,4751
|
Платина (1 унция)
|
2054,1270
|
Палладий (1 унция)
|
4834,7320