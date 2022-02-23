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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 февраля 2022 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,9257, курс рубля - на 1,41%, до 0,0216 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9257

1 Российский рубль

0,0216

1 Австралийский доллар

1,2299

1 Аргентинское песо

0,0159

1 Белорусский рубль

0,6433

1 Бразильский реал

0,3360

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1130

100 Вон Республики Корея

0,1426

1 Чешская крона

0,0784

100 Чилийских песо

0,2144

1 Китайский юань

0,2687

1 Датская крона

0,2589

1 Грузинский лари

0,5657

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3116

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1822

1 Швейцарский франк

1,8465

1 Израильский шекель

0,5258

1 Канадский доллар

1,3336

1 Кувейтский динар

5,6198

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4062

1 Мексиканское песо

0,0838

1 Молдавский лей

0,0949

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1912

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4234

1 Сингапурский доллар

1,2639

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3835

1 Турецкая лира

0,1239

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1510

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0585

100 Японских йен

1,4776

1 Новозеландский доллар

1,1503

Золото (1 унция)

3225,0530

Серебро (1 унция)

41,1134

Платина (1 унция)

1841,2870

Палладий (1 унция)

4006,9425
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2022)

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