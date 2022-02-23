Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,9257, курс рубля - на 1,41%, до 0,0216 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9257 1 Российский рубль 0,0216 1 Австралийский доллар 1,2299 1 Аргентинское песо 0,0159 1 Белорусский рубль 0,6433 1 Бразильский реал 0,3360 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1130 100 Вон Республики Корея 0,1426 1 Чешская крона 0,0784 100 Чилийских песо 0,2144 1 Китайский юань 0,2687 1 Датская крона 0,2589 1 Грузинский лари 0,5657 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3116 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1822 1 Швейцарский франк 1,8465 1 Израильский шекель 0,5258 1 Канадский доллар 1,3336 1 Кувейтский динар 5,6198 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4062 1 Мексиканское песо 0,0838 1 Молдавский лей 0,0949 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1912 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4234 1 Сингапурский доллар 1,2639 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3835 1 Турецкая лира 0,1239 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1510 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0585 100 Японских йен 1,4776 1 Новозеландский доллар 1,1503 Золото (1 унция) 3225,0530 Серебро (1 унция) 41,1134 Платина (1 унция) 1841,2870 Палладий (1 унция) 4006,9425 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram