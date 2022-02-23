Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,9257, курс рубля - на 1,41%, до 0,0216 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9257
|
1 Российский рубль
|
0,0216
|
1 Австралийский доллар
|
1,2299
|
1 Аргентинское песо
|
0,0159
|
1 Белорусский рубль
|
0,6433
|
1 Бразильский реал
|
0,3360
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1130
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1426
|
1 Чешская крона
|
0,0784
|
100 Чилийских песо
|
0,2144
|
1 Китайский юань
|
0,2687
|
1 Датская крона
|
0,2589
|
1 Грузинский лари
|
0,5657
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3116
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1822
|
1 Швейцарский франк
|
1,8465
|
1 Израильский шекель
|
0,5258
|
1 Канадский доллар
|
1,3336
|
1 Кувейтский динар
|
5,6198
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4062
|
1 Мексиканское песо
|
0,0838
|
1 Молдавский лей
|
0,0949
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1912
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4234
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2639
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3835
|
1 Турецкая лира
|
0,1239
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1510
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0585
|
100 Японских йен
|
1,4776
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1503
|
Золото (1 унция)
|
3225,0530
|
Серебро (1 унция)
|
41,1134
|
Платина (1 унция)
|
1841,2870
|
Палладий (1 унция)
|
4006,9425