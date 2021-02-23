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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
23 февраля 2021 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38% - до 2,0686 маната, курс рубля понизился на 0,44% - 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0686

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,3461

1 Аргентинское песо

0,0190

1 Белорусский рубль

0,6540

1 Бразильский реал

0,3114

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1161

100 Вон Республики Корея

0,1531

1 Чешская крона

0,0799

100 Чилийских песо

0,2400

1 Китайский юань

0,2632

1 Датская крона

0,2782

1 Грузинский лари

0,5139

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0235

1 Британский фунт стерлингов

2,3928

100 Индонезийских рупий

0,0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2055

1 Швейцарский франк

1,8979

1 Израильский шекель

0,5202

1 Канадский доллар

1,3500

1 Кувейтский динар

5,6165

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4207

1 Мексиканское песо

0,0821

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2008

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4601

1 Сингапурский доллар

1,2875

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4522

1 Турецкая лира

0,2422

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0610

100 Японских йен

1,6184

1 Новозеландский доллар

1,2444

Золото (1 унция)

3080,6890

Серебро (1 унция)

47,7952

Платина (1 унция)

2163,2500

Палладий (1 унция)

4087,6160
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2021)

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