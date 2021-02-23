Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38% - до 2,0686 маната, курс рубля понизился на 0,44% - 0,0229 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 2,0686 1 Российский рубль 0,0229 1 Австралийский доллар 1,3461 1 Аргентинское песо 0,0190 1 Белорусский рубль 0,6540 1 Бразильский реал 0,3114 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1161 100 Вон Республики Корея 0,1531 1 Чешская крона 0,0799 100 Чилийских песо 0,2400 1 Китайский юань 0,2632 1 Датская крона 0,2782 1 Грузинский лари 0,5139 1 Гонконгский доллар 0,2193 1 Индийская рупия 0,0235 1 Британский фунт стерлингов 2,3928 100 Индонезийских рупий 0,0120 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,2055 1 Швейцарский франк 1,8979 1 Израильский шекель 0,5202 1 Канадский доллар 1,3500 1 Кувейтский динар 5,6165 1 Казахстанский тенге 0,0041 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4207 1 Мексиканское песо 0,0821 1 Молдавский лей 0,0973 1 Египетский фунт 0,1084 1 Норвежская крона 0,2008 100 Узбекских сум 0,0161 1 Польский злотый 0,4601 1 Сингапурский доллар 1,2875 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4522 1 Турецкая лира 0,2422 1 Тайваньский доллар 0,0610 1 Таджикский сомони 0,1505 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0610 100 Японских йен 1,6184 1 Новозеландский доллар 1,2444 Золото (1 унция) 3080,6890 Серебро (1 унция) 47,7952 Платина (1 унция) 2163,2500 Палладий (1 унция) 4087,6160 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.02.2021)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2021)