Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38% - до 2,0686 маната, курс рубля понизился на 0,44% - 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0686
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,3461
|
1 Аргентинское песо
|
0,0190
|
1 Белорусский рубль
|
0,6540
|
1 Бразильский реал
|
0,3114
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1161
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1531
|
1 Чешская крона
|
0,0799
|
100 Чилийских песо
|
0,2400
|
1 Китайский юань
|
0,2632
|
1 Датская крона
|
0,2782
|
1 Грузинский лари
|
0,5139
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0235
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3928
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2055
|
1 Швейцарский франк
|
1,8979
|
1 Израильский шекель
|
0,5202
|
1 Канадский доллар
|
1,3500
|
1 Кувейтский динар
|
5,6165
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4207
|
1 Мексиканское песо
|
0,0821
|
1 Молдавский лей
|
0,0973
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,2008
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4601
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2875
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4522
|
1 Турецкая лира
|
0,2422
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0610
|
100 Японских йен
|
1,6184
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2444
|
Золото (1 унция)
|
3080,6890
|
Серебро (1 унция)
|
47,7952
|
Платина (1 унция)
|
2163,2500
|
Палладий (1 унция)
|
4087,6160