Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,03% - до 1,8529 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0193 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8529
|
1 Российский рубль
|
0,0193
|
1 Австралийский доллар
|
1,1223
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3410
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0889
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1274
|
1 Чешская крона
|
0,0748
|
100 Чилийских песо
|
0,1869
|
1 Китайский юань
|
0,2372
|
1 Датская крона
|
0,2485
|
1 Грузинский лари
|
0,6406
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1638
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1629
|
1 Швейцарский франк
|
1,9617
|
1 Израильский шекель
|
0,4529
|
1 Канадский доллар
|
1,2626
|
1 Кувейтский динар
|
5,5256
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3592
|
1 Мексиканское песо
|
0,0989
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1620
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4250
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2694
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2636
|
1 Турецкая лира
|
0,0562
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0542
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0454
|
100 Японских йен
|
1,1493
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0373
|
Золото (1 унция)
|
3447,9740
|
Серебро (1 унция)
|
37,9143
|
Платина (1 унция)
|
1535,8140
|
Палладиум (1 унция)
|
1607,4945