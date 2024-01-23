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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 января 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2024)
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,03% - до 1,8529 маната, курс рубля повысился на 0,5% и составил 0,0193 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8529

1 Российский рубль

0,0193

1 Австралийский доллар

1,1223

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3410

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0889

100 Вон Республики Корея

0,1274

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,1869

1 Китайский юань

0,2372

1 Датская крона

0,2485

1 Грузинский лари

0,6406

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1638

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1629

1 Швейцарский франк

1,9617

1 Израильский шекель

0,4529

1 Канадский доллар

1,2626

1 Кувейтский динар

5,5256

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3592

1 Мексиканское песо

0,0989

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1620

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4250

1 Сингапурский доллар

1,2694

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2636

1 Турецкая лира

0,0562

1 Тайваньский доллар

0,0542

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0454

100 Японских йен

1,1493

1 Новозеландский доллар

1,0373

Золото (1 унция)

3447,9740

Серебро (1 унция)

37,9143

Платина (1 унция)

1535,8140

Палладиум (1 унция)

1607,4945
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.01.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.01.2024)

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