Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% и составил 1,8697 маната, а курс российского рубля понизился на 1,6%, составив 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8697
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,1527
|
1 Аргентинское песо
|
0,0021
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3483
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0924
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1306
|
1 Чешская крона
|
0,0761
|
100 Чилийских песо
|
0,1931
|
1 Китайский юань
|
0,2378
|
1 Датская крона
|
0,2508
|
1 Грузинский лари
|
0,6330
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1565
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1682
|
1 Швейцарский франк
|
1,9833
|
1 Израильский шекель
|
0,4697
|
1 Канадский доллар
|
1,2793
|
1 Кувейтский динар
|
5,5317
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3669
|
1 Мексиканское песо
|
0,0997
|
1 Молдавский лей
|
0,0970
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1653
|
100 Узбекских сумов
|
0,0137
|
1 Польский злотый
|
0,4323
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2816
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2761
|
1 Турецкая лира
|
0,0583
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0545
|
1 Таджикский сомони
|
0,1552
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0452
|
100 Японских йен
|
1,1934
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0684
|
Золото (1 унция)
|
3484,0140
|
Серебро (1 унция)
|
41,4915
|
Платина (1 унция)
|
1643,0670
|
Палладиум (1 унция)
|
2055,4700