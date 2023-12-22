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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 декабря 2023 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% и составил 1,8697 маната, а курс российского рубля понизился на 1,6%, составив 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8697

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1527

1 Аргентинское песо

0,0021

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3483

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0924

100 Вон Республики Корея

0,1306

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,1931

1 Китайский юань

0,2378

1 Датская крона

0,2508

1 Грузинский лари

0,6330

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1565

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1682

1 Швейцарский франк

1,9833

1 Израильский шекель

0,4697

1 Канадский доллар

1,2793

1 Кувейтский динар

5,5317

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3669

1 Мексиканское песо

0,0997

1 Молдавский лей

0,0970

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1653

100 Узбекских сумов

0,0137

1 Польский злотый

0,4323

1 Сингапурский доллар

1,2816

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2761

1 Турецкая лира

0,0583

1 Тайваньский доллар

0,0545

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0452

100 Японских йен

1,1934

1 Новозеландский доллар

1,0684

Золото (1 унция)

3484,0140

Серебро (1 унция)

41,4915

Платина (1 унция)

1643,0670

Палладиум (1 унция)

2055,4700
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2023)

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