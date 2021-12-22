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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06% - до 1,9165, курс рубля остался на уровне 0,0230 маната.
Финансы
22 декабря 2021 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06% - до 1,9165, курс рубля остался на уровне 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9165

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2125

1 Аргентинское песо

0,0166

1 Белорусский рубль

0,6727

1 Бразильский реал

0,2959

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1070

100 Вон Республики Корея

0,1427

1 Чешская крона

0,0759

100 Чилийских песо

0,1953

1 Китайский юань

0, 2668

1 Датская крона

0,2577

1 Грузинский лари

0,5496

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0225

1 Британский фунт стерлингов

2,2530

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1859

1 Швейцарский франк

1,8396

1 Израильский шекель

0, 5380

1 Канадский доллар

1,3163

1 Кувейтский динар

5,6124

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4037

1 Мексиканское песо

0,0816

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1898

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4146

1 Сингапурский доллар

1,2451

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3746

1 Турецкая лира

0,1374

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0626

100 Японских йен

1,4895

1 Новозеландский доллар

1,1468

Золото (1 унция)

3040,6710

Серебро (1 унция)

38,3215

Платина (1 унция)

1588,4630

Палладий (1 унция)

3062,7200
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2021)

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