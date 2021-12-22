Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06% - до 1,9165, курс рубля остался на уровне 0,0230 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06% - до 1,9165, курс рубля остался на уровне 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9165 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2125 1 Аргентинское песо 0,0166 1 Белорусский рубль 0,6727 1 Бразильский реал 0,2959 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1070 100 Вон Республики Корея 0,1427 1 Чешская крона 0,0759 100 Чилийских песо 0,1953 1 Китайский юань 0, 2668 1 Датская крона 0,2577 1 Грузинский лари 0,5496 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0225 1 Британский фунт стерлингов 2,2530 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1859 1 Швейцарский франк 1,8396 1 Израильский шекель 0, 5380 1 Канадский доллар 1,3163 1 Кувейтский динар 5,6124 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4037 1 Мексиканское песо 0,0816 1 Молдавский лей 0,0953 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1898 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4146 1 Сингапурский доллар 1,2451 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3746 1 Турецкая лира 0,1374 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0626 100 Японских йен 1,4895 1 Новозеландский доллар 1,1468 Золото (1 унция) 3040,6710 Серебро (1 унция) 38,3215 Платина (1 унция) 1588,4630 Палладий (1 унция) 3062,7200 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.12.2021)