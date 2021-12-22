Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06% - до 1,9165, курс рубля остался на уровне 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9165
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2125
|
1 Аргентинское песо
|
0,0166
|
1 Белорусский рубль
|
0,6727
|
1 Бразильский реал
|
0,2959
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1070
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1427
|
1 Чешская крона
|
0,0759
|
100 Чилийских песо
|
0,1953
|
1 Китайский юань
|
0, 2668
|
1 Датская крона
|
0,2577
|
1 Грузинский лари
|
0,5496
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0225
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2530
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1859
|
1 Швейцарский франк
|
1,8396
|
1 Израильский шекель
|
0, 5380
|
1 Канадский доллар
|
1,3163
|
1 Кувейтский динар
|
5,6124
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4037
|
1 Мексиканское песо
|
0,0816
|
1 Молдавский лей
|
0,0953
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1898
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4146
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2451
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3746
|
1 Турецкая лира
|
0,1374
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1508
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0626
|
100 Японских йен
|
1,4895
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1468
|
Золото (1 унция)
|
3040,6710
|
Серебро (1 унция)
|
38,3215
|
Платина (1 унция)
|
1588,4630
|
Палладий (1 унция)
|
3062,7200